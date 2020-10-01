Вирусолог Викулов предупредил об опасности самолечения COVID-19 антибиотиками

Директор Научно-исследовательского центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов считает основной ошибкой людей, которые заразились коронавирусной инфекцией, то, что они занимаются самолечением. Об этом эксперт заявил корреспонденту ФАН.

Кривая заболеваемости COVID-19 в России последний месяц уверенно ползет вверх. Если еще 1 сентября, согласно данным Роспотребнадзора, было выявлено 4993 случая заболевания коронавирусной инфекцией, то уже на 1 октября это число практически удвоилось. За прошедшие сутки в России выявлены 8481 человек с COVID-19. Медицинские учреждения опять готовятся к наплыву пациентов, в том числе с серьезными осложнениями. Однако не все заболевшие спешат обращаться к врачу.

«Нельзя заниматься самолечением, не нужно проходить обследования, которые не назначены врачом. Прекратите самостоятельно назначать себе антибиотики. При этом заболевании важно упущенное время, которое проходит от момента контакта с заболевшим и до развития симптоматики, в том числе развития развернутой формы болезни. Это все имеет большое значение», — объяснил Викулов в интервью Федеральному агентству новостей.

В данной ситуации есть и другая сторона вопроса. Надо ли дергать врачей при каждом чихе, когда они испытывают повышенную нагрузку? Как распознать, когда помощь специалиста действительно необходима, а когда это просто стандартное «простыл»?

Эксперт обращает внимание, что есть ряд признаков, которые должны насторожить при первых проявлениях простуды. Внимательнее надо быть людям, которые имели контакт с достоверно заболевшими коронавирусной инфекцией. Фактором риска является и наличие родственников, близких, заболевших пневмонией. Проявление простуды после прибытия из заграничной поездки тоже является поводом для обращения к медикам. По словам ученого, особое внимание следует уделять повышенной температуре тела, которая держится несколько дней. Если есть температура, которая не снижается при употреблении стандартных жаропонижающих препаратов, вызывайте врача. Тяжелая и неконтролируемая одышка, которая не проходит в состоянии покоя, и в целом тяжелое проявление простудного заболевания однозначно говорит человеку, что без помощи специалистов ему не обойтись.

«Это все с самого начала требует не самостоятельной попытки справиться с простудой, а обращения за помощью, чтобы исключить развитие осложнений», — заявил специалист.

Ранее глава отделения микробиологии латентных инфекций Института имени Гамалеи Виктор Зуев озвучил главную ошибку россиян, которые заболели. По его мнению, заболевшие часто начинают заниматься самолечением и обращаются к врачам, когда время уже упущено.