Два французских журналиста ранены при обстреле в Карабахе

Ереван, 1 октября. Два журналиста были ранены при ударе азербайджанских военных в городе Мартуни Нагорного Карабаха. Об этом сообщил координатор Единого армянского информационного центра Ованнес Мовсисян на своей странице в Facebook.

Пострадавшими являются журналисты французского издания Le Monde. Их везут в городскую больницу.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что непризнанная Нагорно-Карабахская Республика воюет против международного терроризма.

Глава Управления Ливийской национальной армии по поддержанию морального духа Халед Махджуб сообщил об отправке около 3000 наемников из Сирии для участия в боевых действиях на стороне Азербайджана. По его данным, из подконтрольного террористами ПНС Триполи в Баку вылетело четыре самолета. Переброска организуется Турцией.

Напомним, ФАН ведет онлайн-трансляцию происходящего в зоне военных действий в Карабахе.