Адвокат Ефремова пообещал «воспитать» парня, облившего его фекалиями

Москва, 1 октября. Бывшего адвоката Михаила Ефремова Эльмана Пашаева облили фекалиями возле здания редакции телеканала «360». Юрист заявил, что «воспитает» напавшего на него парня. Видео после инцидента публикует сам телеканал.

Нападение произошло утром 1 октября на Зубовском бульваре. Неизвестный с красной пластиковой флягой набросился на Пашаева. Он плеснул фекалии в сторону юриста.

По словам Пашаева, он догнал нападавшего, который поскользнулся на фекалиях. Парень выронил документы, когда убегал. Оказалось, что его зовут Илья И.

«Мой совет: подойди ко мне, расскажи, кто является заказчиком», — рассказал Пашаев.

Правозащитник пообещал «воспитать» нападавшего так, что ему больше в голову не придет «такими вещами заниматься». В настоящий момент на месте происшествия работают правоохранительные органы.

Перед интервью телеканалу Пашаев обещал рассказать о заказчике уголовного дела против его бывшего клиента Ефремова. Юрист утверждает, что у него есть документы, которые доказывают заказной характер расследования в отношении артиста.

Ранее сообщалось, что Пашаева лишили статуса адвоката из-за его одиозного и непрофессионального поведения на суде по делу Ефремова. После громкого скандала юрист заявил, что планирует баллотироваться в Госдуму.