Елену Летучую на премии GQ раскритиковали за лишний вес

Москва, 1 октября. Появившаяся на гала-ужине премии GQ «Человек года» телеведущая Елена Летучая неприятно удивила пользователей Сети своим лишним весом. Фото появилось в Instagram ведущей.

Летучая появилась на публике впервые после долгого перерыва. В период самоизоляции теледива не раз признавалась в том, что набрала пару лишних килограммов. Также ведущая жаловалась подписчикам на то, что лишилась возможности заниматься спортом из-за перелома ребра.

Все это сказалось на фигуре Летучей, к тому же платье на ней только подчеркивало недостатки фигуры. Следуя дресс-коду вечера black tie («черный галстук»), звезда подобрала, по мнению пользователей Сети, не слишком удачный наряд. 41-летняя ведущая появилась перед камерами в черном платье в пол с открытыми плечами, лифом в виде кошачьих ушек и длинным разрезом на ноге.

«Раскабанела, мать, ноги как у штангиста. А еще Кити носит на декольте как девочка», — раскритиковали Елену пользователи Сети.

Ранее звезду обвинили в том, что своими публикациями в соцсетях она становится похожа на балерину Анастасию Волочкову. Ведущую попросили «не ходить в трусах и боди», хотя та выложила кадр с побережья. Сходство со скандально известной балериной фолловеры нашли в том, что и одна, и другая, стараются как можно чаще выкладывать откровенные кадры в попытке привлечь к себе внимание.

Елена Летучая признавалась подписчикам, что начинает набирать вес, находясь без работы и активно теряет его из-за стресса. Также звезда подчеркнула, что постоянно ухаживает за собой и старается, чтобы еда и сон в ее жизни были стабильными.