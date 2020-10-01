Ургант пошутил над «кладбищенскими» лавочками во Владивостоке

Владивосток, 1 октября. Иван Ургант посмеялся над дизайном новых лавочек во Владивостоке в эфире своей программы «Вечерний Ургант».

Напомним, что новые лавочки, вазоны и урны были сделаны из гранита.

«Честно говоря, сейчас их ругают, говорят, что испортили дизайн, на похороны похоже. А вы представьте — в центре города хорошая гранитная скамейка. И хочется на такую сразу присесть… посидеть… и развернуть конфетку… А ведь где-то на кладбище сейчас стоит парковка для скутеров с надписью «Любимой бабушке от внуков», — пошутил телеведущий.

С Ургантом согласились жители города, также раскритиковавшие дизайн. Некоторые сравнили лавочки с кладбищенскими и принесли к ним траурные венки и погребальные таблички.

Как передает канал «360», власти Владивостока услышали критику горожан и впредь решили не допускать таких ошибок. В городе создадут архитектурный комитет и общественный совет по благоустройству, куда войдут урбанисты, архитекторы и дизайнеры.

«Мы рассчитываем, что в совместной работе и системе город получит удачные, современные решения и по благоустройству, и по созданию элементов городской среды», — сообщили в пресс-службе городской администрации.

Что делать с лавочками, вазонами и урнами из гранита, пока не решено.