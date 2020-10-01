Во МХАТе презентуют книгу об Олеге Ефремове

Москва, 1 октября. В новом магазине «МХАТ.КНИГИ» 1 октября пройдет презентация книги «Олег Ефремов: Человек-театр» серии «Жизнь замечательных людей» (ЖЗЛ). Презентация приурочена ко дню рождения народного артиста СССР, передает ФАН.

«Документальный роман-диалог написала Елена Черникова, известный писатель, журналист, преподаватель. Автор основывалась в своей работе не только на свидетельствах людей, хорошо знавших Олега Ефремова и работавших с ним, но и на архивах самого Олега Николаевича, хранящихся в Музее МХАТ», — сообщили в пресс-службе.

Отмечается, что книга, вышедшая в издательстве «Молодая гвардия», адресована не только поклонникам Олега Ефремова, но и молодому поколению, которому это имя мало знакомо.

«Поэтому 1 октября мы собираем как товарищей и соратников Олега Николаевича, так и студентов театральных вузов, театральную молодежь, прессу, друзей театра. 2020 год — год выхода книги — также связан с 20-летием ухода Олега Ефремова, великого артиста, режиссера и подвижника», — рассказали во МХАТе.

Как сообщили в пресс-службе, этой презентацией в театре хотят не только отдать дань уважения и памяти Олегу Ефремову, но также собрать людей очень разных взглядов, которых его имя может объединить, «поскольку все мы служим театру — и в этом уже едины».

Отметим, 1 октября актеру, создателю театра «Современник» и художественному руководителю МХАТа исполнилось бы 93 года.