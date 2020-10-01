СМИ выяснили имя нового ухажера Асмус

Москва, 1 октября. Актриса Кристина Асмус после развода начала принимать ухаживания исполнителя Наваи Бакирова, который вместе с Александром Алиевым представляет популярный дуэт HammAli & Navai. Об этом пишет «7Дней.ру».

Выяснилось, что недавно певец по личному приглашению посетил премьеру с участием Асмус. В конце показа, по данным Telegram-канала «За кулисами», Бакиров вручил актрисе огромный букет цветов. Та призналась, что впервые получила настолько большой цветочный подарок и с трудом донесла его до гримерной.

Ранее в СМИ появилась информация, что новым спутником Асмус может быть режиссер Алексей Учитель. Недавно знаменитостей заметили выходящими из ресторана на Патриарших прудах в Москве. Отмечалось, что его они покинули на одном автомобиле.

Однако Учитель заявил, что романтические отношения с актрисой его не связывают и назвал домыслы об этом чушью, пишет портал «Утро.ру». Он подчеркнул, что с Асмус они лишь хорошо дружат.

Звезде «Интернов» начали активно приписывать разные романы после развода с резидентом Comedy Club Гариком Харламовым. Звездная пара объявила о расторжении брака этим летом. Оба подчеркнули, что расставание не связано со скандалом вокруг фильма «Текст», самоизоляцией и какими-либо третьими лицами, напоминает «Газета Кемерова».

В настоящее время точно неизвестно, есть ли у разведенных звезд новые партнеры. Они продолжают вместе воспитывать общую дочь Анастасию.