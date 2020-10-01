Минобороны Армении рассказало о больших потерях Азербайджана в Карабахе

Ереван, 1 октября. Азербайджанские Вооруженные силы во время боевых действий минувшей ночью и утром 1 октября понесли большие потери. Об этом рассказал представитель Минобороны Армении Арцрун Ованнисян, передает «Sputnik Армения».

По его словам, особенно интенсивными бои стали в четверг утром. За указанный Ованнисяном промежуток времени Азербайджан потерял около 350 солдат, еще порядка 600 получили ранения.

Представитель Минобороны Армении уточнил, что военным удалось подбить вертолет азербайджанской армии. Баку потерял примерно 15 единиц бронетехники, в том числе танки. Армянская армия уничтожила РСЗО «Смерч» и шесть беспилотников.

Как напоминает телеканал «360», конфликт в Нагорном Карабахе длится около 30 лет. Активное противостояние двух союзных республик — Армении и Азербайджана — началось в 1988 году.

В воскресенье утром Армения заявила об атаке Азербайджана на Нагорно-Карабахскую Республику и ее столицу Степанакерт. В Баку же стали утверждать, что начали не атаку, а контрнаступление — в ответ на «провокационные действия» армии обороны Нагорного Карабаха. Объявлено военное положение, началась мобилизация.

Россия призвала Баку и Ереван возобновить мирные переговоры, прекратив кровопролитие.

Федеральное агентство новостей ведет текстовую трансляцию событий в регионе.