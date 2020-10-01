Американцы расплакались после русской песни в исполнении Хворостовского

Москва, 1 октября. Песня «Журавли» в исполнении российского оперного певца Дмитрия Хворостовского заставила плакать американцев, пишет «Царьград». Расчувствовавшиеся пользователи оставили массу комментариев, в том числе упомянув отношения России и США.

Американцам чуть ли с пеленок со всех сторон внушают, что русские злые, холодные и жестокие. Поэтому, когда они слышат песни на русском языке, пронизанные чуткостью и душевностью, у них происходят диссонанс и разрыв шаблонов.

Песня «Журавли» написана в 60-х годах прошлого столетия. Она является одной из самых популярных композиций о войне во всем мире.

Американцы слушали эту песню в исполнении Хворостовского, которого сейчас уже нет в живых. Иностранцы, слушая эту грустную и трогательную песню, прекрасно понимали всю боль этой истории, поскольку текст композиции транслировался на английском языке в субтитрах. Американцы не смогли сдержать эмоций и расплакались.

В комментариях под видео они оставили сообщения, в которых поделились своими впечатлениями.

«Напомните мне еще раз, почему мы ненавидим этих людей? Или это просто политика?» — пишет пользователь.

«Да здравствует мир, который вы стремитесь создать в этом неспокойном мире», — добавил другой.

«Русские — настоящие люди, а не фальшивые счастливчики», — указал юзер.