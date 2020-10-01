На Украине предложили поженить дочь Зеленского и сына Лукашенко

Киев, 1 октября. Известный украинский политолог и историк Константин Бондаренко предложил женить сына Александра Лукашенко на дочери Владимира Зеленского, чтобы вывести из кризиса украинско-белорусские отношения. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

По словам Бондаренко, Киев и Минск с помощью такого «династического брака» могли бы оформить долгосрочный геополитический союз в пику Москве.

«Летом 2022 года Александра Владимировна Зеленская и Николай Александрович Лукашенко достигнут совершеннолетия. В лучших традициях европейских дворов можно инициировать межгосударственную унию, основанную на браке», — написал политолог.

Также Бондаренко подчеркнул, что со стороны Украины было «исторической ошибкой» поддерживать белорусский народ, а не действующего президента страны Александра Лукашенко. Он уверен, что исправить эту ошибку можно браком между детьми двух президентов. По мнению политолога, это стало бы «принципиально новой формой интеграции», гораздо выгоднее тех, которые Украине и Белоруссии предлагает Россия.

Напомним, ранее Киев придумал, как официально называть Лукашенко. Представители Украины при обращении к президенту Белоруссии Александру Лукашенко будут называть его по имени и фамилии, без указания должности главы государства.