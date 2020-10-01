Ученые объяснили, почему кофе нельзя пить натощак

Лондон, 1 октября. Британские ученые из Университета Бата объяснили, почему нельзя начинать день с кофе. Оказалось, что употребление кофе натощак повышает уровень сахара в крови. Результаты исследования были опубликованы в British Journal of Nutrition.

Специалисты разделили добровольцев на две группы. Участники первой группы выпивали сахаросодержащий напиток сразу после пробуждения. Калорийность напитка соответствовала обычному завтраку.

Добровольцы из второй группы сначала пили крепкий кофе, только спустя полчаса им давали сахаросодержащий напиток. После этого ученые взяли образцы крови для проверки уровня глюкозы.

Оказалось, что употребление кофе перед завтраком повышает сахар в крови на 50%. В долгосрочной перспективе такие скачки могут привести к развитию диабета второго типа.

Исследователи считают, что отказываться от кофе утром не стоит. Но перед напитком следует плотно позавтракать.

Растворимый кофе «3 в 1» нельзя назвать полезным для организма. В нем содержатся сухие сливки, сахарная пудра и измельченный кофейный порошок, прошедший специальную обработку.

Поскольку ценность кофе заключается в его бодрящем эффекте, лучше выбирать натуральный зерновой кофе. В правильно обжаренных зернах много кофеина.

Для хорошего самочувствия можно выпивать до четырех чашек кофе в день. Если вы любите черный чай, то дозу кофе нужно сократить на количество выпитых вами чашек чая. В день можно употреблять не более 400 миллиграммов кофеина.