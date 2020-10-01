Прививка АДСм включена в Национальный календарь профилактических прививок и назначается как детям, так и взрослым. С этим связано большое количество вопросов, возникающих к ней. Для чего она нужна? Кому показана? От чего делают прививку АДСм детям? И какие побочные эффекты могут возникать при ее использовании? На эти вопросы ФАН ответила ведущий врач-педиатр детской клиники «Медси» на Пироговской Мадина Абдулаева.

АДСм — расшифровка

АДСм — отечественная вакцина, в составе которой присутствуют антигены дифтерии и столбняка. Буква «М» в ее названии означает «малые дозы». В сравнении с вакциной АКДС, которая также используется для формирования иммунитета к этим болезням, количество антигенов в препарате уменьшено в два раза. Коклюшного компонента в ней и вовсе нет, что определяет назначение вакцины АДСм.

Она используется для ревакцинации от дифтерии и столбняка в детском возрасте и взрослых. При повторном введении препарата уменьшенного количества активных компонентов достаточно для продления иммунной защиты. Коклюшный компонент в этом возрасте уже не столь необходим, как в раннем детстве: после четырех лет коклюш не представляет смертельной опасности для ребенка.

В каком возрасте делают прививку АДСм

«Препарат применяют для плановых возрастных ревакцинаций в возрасте шести-семи лет, а также в 14 лет, — уточняет Абдулаева. — После ревакцинацию проводят каждые 10 лет без возрастных ограничений. Также ее могут использовать для первичной вакцинации, если к прививке АКДС есть противопоказания».

Из-за «ослабленного», в сравнении с АКДС, состава прививка АДСм переносится детьми и взрослыми значительно легче. Поэтому ее назначают детям, у которых ранее проявлялись выраженные общие реакции на вакцину АКДС. Судороги, повышение температуры тела до 40 градусов, развитие шока или пронзительный многочасовой плач — все это признаки острой реакции, которые не являются противопоказанием для ревакцинации. Использование вакцины АДСм детям позволяет снизить риск осложнений после прививки, при этом сформировать достаточный иммунитет к грозным инфекциям.

Во взрослом возрасте альтернатив препарату нет. Он используется как для первичной вакцинации, если ранее прививки от дифтерии и столбняка сделаны не были, так и для повторной, которую рекомендовано проводить через каждые 10 лет.

АДСм детям — подготовка к вакцинации

Специальной подготовки к прививке не требуется. Важно, чтобы ребенок был здоров и не болел в течение последних 14 дней. Не выполняют вакцинацию в пяти случаях:

у ребенка была сильная реакция или выраженные осложнения после введения этой же вакцины ранее; ребенок болен — есть признаки острого инфекционного или неинфекционного заболевания; наблюдается обострение хронической болезни; отмечено прогрессирование неврологического заболевания; для ребенка характерны острые аллергические реакции.

При этом склонность к аллергическим реакциям является условным противопоказанием, так как отсутствие иммунитета к дифтерии и столбняку куда опаснее, чем вероятность аллергического приступа. Поэтому решение о возможности использования вакцины принимает врач на основании состояния здоровья пациента.

Побочные эффекты прививки АДСм

Детям прививку АДСм делают в переднюю поверхность бедра, препарат вводят внутримышечно. Взрослым вводят глубоко подкожно в подлопаточную область.

«Вакцина малореактогенна и в большинстве случаев хорошо переносится, — уточняет Мадина Абдулаева. — После ее применения крайне редко возникают какие-либо реакции. А если они и наблюдаются, то легкие, в основном, местные».

Нормальна реакция на АДСм, которая проявляется:

легким недомоганием;

незначительным повышением температуры тела;

отеком, уплотнением и болезненностью в месте инъекции.

Эти реакции могут наблюдаться в течение двух-трех суток, постепенно их выраженность уменьшается. Они не опасны для здоровья, а потому на время после прививки достаточно обеспечить ребенку или взрослому покой. А болезненное место укола смазывать противоотечным гелем, который уменьшит неприятные ощущения.

В редких случаях реакция может быть более выраженной, острой. Осложнением считается температура после АДСм, достигающая высоких отметок — от 39,5 градусов, и ее сохранение в течение нескольких дней. Опасным последствием может стать развитие отека Квинке, анафилактический шок. Аллергические реакции проявляются высыпаниями на коже, крапивницей.

«В редких случаях может возникать отек гортани и голосовых связок, — комментирует Мадина Абдулаева. — Он развивается в течение нескольких минут после введения препарата. Поэтому очень важно находиться в поликлинике после вакцинации не менее получаса».

Предугадать аллергическую реакцию невозможно. Потому для людей, склонных к проявлениям аллергии, рекомендуется накануне процедуры исключить из рациона явные аллергены и придерживаться гипоаллергенной диеты не менее пяти дней после.

Детям нельзя давать продукты, с которыми их организм не был знаком ранее. А при наличии признаков аллергической реакции, например сыпи на коже или установленной склонности к ней, врач назначит антигистаминные препараты. Пропить их нужно курсом, который начинают за пять дней до вакцинации и продолжают еще в течение пяти дней.

Рекомендации после прививки

Если общее самочувствие ребенка не нарушено, менять режим дня не обязательно. Прогулки не противопоказаны, как и занятия в школе или посещение детского сада. Мочить место укола не нужно только в день прививки. А вот от занятий спортом стоит воздержаться на три дня.

В течение двух недель откажитесь также от посещения общественных мест: иммунитет пока «отвлечен» важной работой, и дополнительные нагрузки ему ни к чему. Но это не значит, что иммунной системе нужно «помогать», кутая и перегревая ребенка. Такие «дополнительные» меры только навредят.

Если после прививки АДСм болит место укола (нога или рука), обращаться к врачу не нужно. Это нормальная реакция на механическое повреждение тканей при введении иглы и препарата. Болезненные ощущения пройдут в течение одного-двух дней. В редких случаях они могут сохраняться до недели.