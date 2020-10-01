Эксперт назвал плюсы присоединения Донбасса к Союзному государству

Киев, 1 октября. Игнорирование Украиной Минских соглашений не оставляет России другого выбора, кроме как начать присоединение Донбасса к Союзному государству. Об этом заявил «Украине.ру» белорусский политический эксперт, главный редактор информационного интернет-портала IMHOclub.by Алексей Дзермант и назвал плюсы такой интеграции.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Москва, Киев и Минск способны решить вопрос гражданской войны в Донбассе «по-братски». Он также заметил, что Киев своими действиями активно показывает — этот регион «не очень-то и нужен Украине».

Комментируя слова Лукашенко, Дзермант заявил, что Россия, интегрировав Донбасс, может открыть ему новые возможности в Союзном государстве. Подобное решение, по его словам, позволит Минску легально взаимодействовать с Луганской и Донецкой народными республиками.

Политический эксперт также обратил внимание, что Киев, открыто вмешиваясь во внутренние дела Белоруссии, портит отношения с Минском.

«И в целом отношения Минска с Украиной будут другими. Это открывает возможности для коммуникаций и с республиками Донбасса, и с Крымом», – заявил политолог.

Дзермант также указал, что Киев уже на протяжении долгого времени ставит палки в колеса мирному урегулированию ситуации в Донбассе, отказываясь выполнять пункты Минских соглашений. Такая политика украинских властей может привести страну к серьезным последствиям, а ДНР и ЛНР навсегда будут потеряны для Украины, заключил он.

Ранее первый замглавы делегации Киева в трехсторонней контактной группе (ТКГ) по Донбассу Витольд Фокин был освобожден от занимаемой должности. Указ о выводе Фокина из состава делегации был подписан президентом Украины Владимиром Зеленским.