МИД Армении: Ереван не пойдет на односторонние уступки по Карабаху

Ереван, 1 октября. Односторонние уступки с армянской стороны в вопросе карабахского урегулирования исключены. Об этом заявил глава МИД Армении Зограб Мнацаканян, передает ТАСС со ссылкой на телеканал Sky News Arabia.

«Армения не имеет каких-либо предварительных условий. Армения заявляет, что мирное решение не имеет альтернативы. Сейчас Азербайджан пытается достичь силового решения вопроса, ожидая от Армении и Арцаха (Нагорно-Карабахская Республика. — Прим. ФАН) односторонних уступок. Это исключено», — сказал дипломат.

По словам Мнацаканяна, Армения остается единственным гарантом безопасности НКР и намерена ее защищать.

«Азербайджан должен прекратить военную агрессию и вернуться к переговорам», — подчеркнул министр.

Армяно-азербайджанский конфликт в Нагорном Карабахе вновь обострился 27 сентября. Стороны, обвиняя друг друга, резко перешли к военным действиям.

Ситуация в НКР вызвала обеспокоенность многих. Президент РФ Владимир Путин указал на необходимость прекращения огня и принятия мер для деэскалации кризиса. С аналогичными заявлениями неоднократно выступал МИД России. С призывами об остановке боевых действий к Баку и Азербайджану также обращались в Совете Безопасности ООН.

В результате вооруженного конфликта двух стран пострадало мирное население. Жители Армении и Азербайджана рассказывали телеканалу «360», что начали сбор гуманитарной помощи и готовы к мобилизации.

ФАН следит за ситуацией в зоне конфликта в НКР в онлайн-репортаже.