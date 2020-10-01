Сергей Гаврилов: Закон «О свободе совести» — фундамент в сфере защиты прав

Принятый 30 лет назад Верховным Советом СССР закон «О свободе совести и религиозных организациях» стал важным шагом государственной власти навстречу уважению прав верующих в нашей стране.

Законодатель закрепил гарантии прав граждан на определение и выражение своего отношения к религии, на социальную справедливость и равенство, защиту прав и интересов независимо от отношения к религии. Отношения, связанные с деятельностью религиозных организаций, также стали объектом регулирования закона.

Все граждане СССР, как бы ни относились они к религии, всегда были равны перед законом во всех областях гражданской, политической, экономической, социальной и культурной жизни.

Закон изменил правовой статус религиозных организаций, которые теперь получили правоспособность юридического лица. Этот акт стал основой для формирования нормативно-правовой базы в сфере регулирования государственно-церковных отношений.

В результате проведенной масштабной работы по анализу правоприменительной практики был принят ныне действующий Федеральный закон «О свободе совести и о религиозных объединениях». На современном этапе развития российского законодательства о свободе совести наблюдается стремление к религиозной терпимости и к уравнению вероисповеданий свободой совести.

В ответ на внешние и внутренние вызовы совершенствование правового регулирования деятельности религиозных объединений направлено на повышение открытости, качества профессиональной подготовки религиозного персонала, профилактику проявлений экстремизма.

Например, предлагается внести изменения, в соответствии с которыми руководителем и участником религиозной группы не сможет быть лицо, занимающееся экстремистской деятельностью, и лицо, связанное с легализацией доходов, полученных преступным путем, финансированием терроризма, а также иностранное лицо, в отношении которого принято решение о замораживании денежных средств или иного имущества.

Такой запрет обусловлен необходимостью защиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов граждан, а также недопущением вовлечения участников религиозной группы в экстремистскую деятельность и финансирование терроризма.

Безусловно, советский закон «О свободе совести и религиозных организациях» является правовым фундаментом в сфере защиты прав на свободу вероисповедания, и многие из его положений не теряют своей актуальности до сих пор.