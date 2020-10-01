В Раде предложили начать переговоры с РФ о закупке вакцины от COVID-19

Киев, 1 октября. В Верховной Раде Украины выступили с предложением начать сотрудничество с Россией по закупке вакцины от коронавируса «Спутник V». Диалог с Москвой счел необходимым Лидер украинской партии «Оппозиционная платформа — за жизнь» Виктор Медведчук, сообщение появилось на сайте партии.

«Россия уже получила заявки из 50 стран СНГ, Европы, Азии, Ближнего Востока и Латинской Америки на более чем 1,2 миллиарда доз своей вакцины на текущий и следующий год. И именно с производителями этой вакцины надо вести переговоры, если украинская власть собирается спасать граждан нашей страны, а не кормить грантоедов, осуществляющих закупки лекарственных препаратов за бюджетные средства», — говорится в заявлении Медведчука.

Депутат также призывает к незамедлительным действиям, учитывая популярность вакцины и растущее количество заявок на нее. Он считает, что киевские власти не предпринимают никаких реальных действий по вакцинированию населения, вместо этого «ведет переговоры о закупках несуществующей вакцины западных компаний». Кроме того, Медведчук напомнил, как много средств из фонда, предназначенного для борьбы с COVID-19, почему-то уходит на строительство дорог.

Тем временем в Москве стартовал уже второй этап вакцинации отечественным препаратом «Спутник V» в рамках его пострегистрационного исследования. Напомним, что вакцина является двухкомпонентной, и вторая прививка необходима для усиления иммунного ответа, полученного в результате первого введения препарата.

Первую прививку сделали уже порядка 5,7 тысячи человек. Сообщается, что большинство из них чувствуют себя хорошо.