Найдено эффективное натуральное средство от коронавируса

Москва, 1 октября. Американские и китайские ученые нашли эффективное натуральное средство, способное противостоять новому типу коронавируса, говорится в статье в журнале Advanced Materials.

Исследователи выяснили, что натуральный фермент каталаза оказывает противовоспалительное действие и может регулировать выработку цитокинов, предотвращая цитокиновый шторм и опасное системное воспаление. Последнее причем является осложнением коронавируса.

Также выявленный фермент способен подавлять репликацию SARS-CoV-2 у макак-резусов, не оказывая негативного воздействия на организм, отметила «Вечерняя Москва».

Кроме того, каталаза помогает защитить от повреждений в ходе окисления клетки, выстилающие внутреннюю поверхность альвеол в легких.

Пандемия коронавируса охватила практически весь мир. Каждый день число новых случаев коронавируса растет. Летом Россия зарегистрировала первую в мире вакцины против опасной инфекции — «Спутник V» . Многие страны уже заявили о готовности приобрести российский препарат.

Отмечается, что вакцина является двухкомпонентной, и вторая прививка необходима для усиления иммунного ответа, полученного в результате первого введения препарата, пишет РИАМО.