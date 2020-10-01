Задержаны похитители иконы, которую Путин подарил монастырю на Валдае

Москва, 1 октября. Правоохранители задержали похитителей иконы XVII-XVIII веков, которую президент РФ Владимир Путин подарил Иверскому монастырю на Валдае. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ФСБ и МВД России.

В ходе обысков удалось найти и саму икону Иверской Божьей Матери, и часть украденных золотых изделий. Злоумышленники спрятали икону и напрестольный крест, обернутые в ткань, в гараже.

Кража произошла в ночь на 1 сентября. Двое воров подплыли к острову на лодке, сделали под воротами подкоп и забрались в монастырь, разбив окно.

Президент подарил икону монастырю в 2001 году. Правоохранители пообещали вернуть святыни храму.

Напомним, что накануне в Главном храме Вооруженных сил РФ прошел молебен, посвященный пятилетию военной операции в Сирии. Войска арабской республики при поддержке Воздушно-космических сил РФ освободили большую часть территории страны от контроля террористов.