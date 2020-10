Три военно-транспортных самолета ВВС Турции направляются в Ливию

Стамбул, 1 октября. Турецкие ВВС направили в Ливию три военно-транспортных самолета. Об этом в Twitter сообщил один из пользователей.

Правительство Турции продолжает активные действия в рамках ливийской кампании, выражающейся в военной поддержке режима Файеза Сарраджа, главы так называемого Правительства национального согласия (ПНС). Отмечается, что два транспортных самолета ВВС Турции A400, входящие в состав 221-й эскадрильи, направились в Мисурату из Стамбула. Еще один грузовой лайнер 222-й эскадрильи C130E взлетел с авиабазы в городе Конья, его прибытие ожидается на базе Аль-Ватыя.

