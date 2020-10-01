В молодежном лагере на Украине из детей выложили свастику

Киев, 1 октября. Из детей-участников молодежного лагеря запрещенного в РФ «Правого сектора»1 «Коммандос» выложили нацистскую свастику. Фото подростков, изобразивших крест с загнутыми концами, разместил на своей странице в Facebook глава Украинского еврейского комитета Эдуард Долинский.

«Эти дети, весело изображающие нацистскую свастику, — участники молодежного лагеря «Правого сектора» «Коммандос». В лагере дети изучают взрывное дело. Руководит лагерем сидевшая за убийство поэтесса Диана Виноградова (Камлюк)», — написал он в публикации.

Долинский также добавил к посту видео выступления Виноградовой на Майдане в 2013 году. Его публикацию прокомментировали многие пользователи.

«Здравствуйте, Эдуард, помогите этой «восходящей звезде» прославить ее творчество в Германии и Израиле. Возможно, ее привлекут и посадят надолго нормальные страны», — написал Александр Гринь. «У Дианы большое будущее. Как минимум — еще один срок», — отметила Татьяна Полищук. «Ужас! Мрак!» — возмутилась Татьяна Зевакина. «Патриотичненько», — саркастично указал Артем Александров.

Ранее сообщалось, что свастика на Украине стала проникать в элементы архитектуры. В Полтаве на фасаде одного из недавно построенных домов были обнаружены руны и нацистская символика.По информации городских СМИ, дом с любопытными деталями был построен местным политиком и предпринимателем Геннадием Сикаловым.

1 Организация запрещена на территории РФ.