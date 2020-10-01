Миро раскритиковала «бывших» Тимати, которые стали «собачиться» на публике

Москва, 1 октября. Скандальный блогер Лена Миро раскритиковала бывших возлюбленных рэпера Тимати — моделей Алену Шишкову и Анастасию Решетову за то, что они стали «собачиться» на публике. Об этом Миро написала в «Живом журнале».

Блогер обозвала девушек «наложницами», которые больше не изображают нейтральное отношение друг к другу.

«Как искусно этот 2020-й обнажает всю сучность людей», — написала Решетова в соцсетях, намекая на Шишкову.

Миро напомнила, что первой не выдержала Шишкова. Она заявила, что была беременная, когда Решетова стала проявлять знаки внимания Тимати. Решетова попыталась оправдаться, якобы она встречалась с рэпером, когда его дочке от Шишковой было уже четыре месяца.

«Какая приличная женщина эта Настька! Прям высоких моральных принципов», — иронично написала Миро.

При этом она пожалела Шишкову за «аккуратно» подобранные формулировки, чтобы не разозлить Тимати. А Решетова, по мнению Миро, «неуклюже» ищет оправданий.

Блогер считает, что Решетова не должна была «забивать» голову Тимати своими прелестями. Каждый малыш имеет шанс на полноценную семью. А вот «мутить» с рэпером, значит лишать этого ребенка шанса иметь отца.

Миро решила, что все равно правда на стороне Алены Шишковой. Но отстоять свои права та не смогла из-за «слабости в коленках».

Ранее Алена Шишкова написала в Instagram, что Решетова «в целом не виновата» в ее расставании с Тимати.