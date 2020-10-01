ВСУ похвастались слежкой за российскими военными на границе с Крымом

Киев, 1 октября. Вооруженные силы Украины теперь могут следить за передвижениями российских военных на границе с Крымом в режиме онлайн благодаря камерам видеонаблюдения. Похвасталась нововведением пресс-служба Минобороны Украины, которая передала заявление командующего Операцией объединенных сил (ООС) Сергея Наева.

По его словам, на границе расставили камеры с высоким разрешением и четкостью передачи сигнала. Наев заметил, что в поле их зрения нет никакой «слепой» зоны.

«Таким образом нам удалось создать условия для того, чтобы каждый день, днем и ночью, при любых погодных условиях и ситуации пристально следить за противником и, следовательно, заблаговременно разоблачать его намерения», — объявил он.

Крым воссоединился с Россией на народном референдуме в 2014 году. Голосование провели в полном соответствии с международными нормами и Уставом ООН. Однако Украина до сих пор считает полуостров своей, но «временно оккупированной» территорией, и призывает Запад поддержать ее позицию санкциями против Москвы.

Недавно Евросоюз запустил процесс расширения антироссийских санкций, связанных со строительством Крымского моста. Переправа через Керченский пролив соединила полуостров с материковой частью России. Политолог Владислав Ганжара отметил, что ограничительные меры создаются искусственно, поскольку многие страны Европы давно выступают за налаживание отношений с РФ.