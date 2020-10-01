На Украине возмущены переименованием Анны Русской в Киевскую

Санлис, 1 октября. На Украине возмущены напоминанием о том, как памятнику Анне Ярославне Русской во Франции по инициативе киевских властей присвоили фамилию Киевская. Общественный деятель Светлана Иванько заявила об этом в своем блоге.

Киев украинизировал французский памятник еще в 90-х, добившись смены имени. Недавно посол Украины во Франции Вадим Омельченко вновь посетил пригород Парижа, город Санлис, где установлен монумент Анны, дочери князя Ярослава Мудрого.

«Посол ознакомился с работой «Центра Анны Киевской, встретился с настоятелем украинского храма Бориса и Глеба отцом Юрием, а также посетил памятные места времен правления киевской принцессы во Франции: королевский замок и основанное ей аббатство Св. Венсана», — говорится в сообщении, появившемся на сайте ведомства.

Также в посольстве отмечают, что Украина будет стремиться и дальше сотрудничать с Францией по ряду киевских культурных проектов. Кроме того, важной задачей для стран является контроль за тем, «чтобы наследие времен Анны Киевской не становилось предметом исторических манипуляций».

Общественница Светлана Иванько, комментируя это заявление, считает данный факт «возмутительным нарушением истории».

«Анну Ярославну Русскую во Франции украинские переписчики истории превратили в Анну Куивскую! В гробу, наверное, переворачивается от этих переписывальщиков истории. Переименовать королеву не только в энциклопедиях и публикациях, но и на каменном памятнике (стерев старую надпись и выгравировав новую) с Анны Русской в Анну Куивскую — перевернешься тут!» — написала она в своем блоге.

Она привела в пример то, что Анна Бретонская не была переименована во Французскую, а Изабелла Кастильская не поменяла свое имя на Испанскую. Иванько возмущена тем, что только Ярославну «постигла эта злая участь».

Отдельной темой переписывания истории в последнее время являются попытки переиначить итоги Второй мировой войны. Президент РФ Владимир Путин назвал «коллаборационистами сегодняшнего дня» тех, кто искажает исторические факты ради политических интересов. Российский лидер подчеркнул, что подвиг российского народа в Великой Отечественной войне никогда не будет забыт.