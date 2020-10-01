В Совфеде напомнили, как Лукашенко пытался «усидеть на двух стульях»

На Западе еще помнят, как президент Белоруссии Александр Лукашенко пытался усидеть на двух стульях, искусно маневрируя между Москвой и Вашингтоном. Об этом в интервью ФАН заявил заместитель председателя комитета Совета Федерации РФ по международным делам Андрей Климов.

Ранее агентство Reuters со ссылкой на четыре источника сообщило, что Соединенные Штаты не стали присоединяться к санкциям Канады и Великобритании против Лукашенко и его окружения. В Белом доме ждут «единой позиции» Европейского союза по вопросам введения ограничительных мер в отношении белорусского лидера.

«Для США важно сохранять конфликтную зону по всему периметру российских границ, — считает сенатор. — РБ в этом плане — важный оплот, и американцы понимают, что, если они сейчас «сожгут мосты» и изолируют Лукашенко, то не смогут сохранять «статус-кво».

Парламентарий напомнил, что до недавнего времени Минск пытался лавировать между мировыми лидерами и не скрывал этого, занимаясь так называемой «многовекторной политикой».

«Белоруссия была задействована в так называемом «Восточном партнерстве», а у ее президента был ряд встреч с высокопоставленными представителями американской дипломатии, — заметил собеседник ФАН. — Создавалось впечатление, что официальному Минску было выгодно, как говорят в народе, «сидеть на двух стульях». Такая позиция Лукашенко устраивала Запад до тех пор, пока в августе не начались известные всем события».

По словам Климова, в США рассчитывали, что главу РБ «быстро сметут». Но этого не случилось, и теперь Вашингтон хочет «отыграть назад», чтобы продолжать иметь возможность влиять на белорусского лидера.

«Это, разумеется, не означает, что они как-то официально пересмотрят свое отношение к Лукашенко, — заявил сенатор. — Однако теперь американцы рассчитывают вернуться к прежней тактике, которая, как им казалось, наилучшим образом отвечала интересам «коллективного Запада».

Парламентарий назвал «единую позицию» Европейского союза, которую якобы ждет Вашингтон, «старой песней о главном».