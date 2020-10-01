Армения заявила, что воюет в Карабахе с международным терроризмом

Ереван, 1 октября. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что непризнанная Нагорно-Карабахская Республика воюет против международного терроризма. Об этом сообщает «Интерфакс».

Он также добавил, что терроризм не ограничен территориально и угрожает в равной степени США, Ирану, России и Франции.

«Наша дипломатия одержала крупную победу. Международное сообщество четко зафиксировало, что азербайджано-турецкий тандем воюет против Арцаха и Армении с помощью наемников-террористов», — написал Пашинян в своем Facebook.

Осведомленный источник в Ереване заявил, что Турция перебросила в Азербайджан из сирийского Идлиба и Африна около 3000 наемников из числа подконтрольных ей подразделений туркоманов.

«В основном, это члены военизированной протурецкой группировки «Султан Мурад» и других группировок, приверженных к тюркскому национализму», — добавил источник.

По его словам, наемников переправили в регион на военно-транспортных самолетах и пообещали каждому зарплату в размере $1800-$2000. Непосредственно переправлял и координировал действия начальник главного департамента управленческих услуг Минобороны Турции генерал-майор авиации Гексель Кахья.

Ранее глава Управления Ливийской национальной армии по поддержанию морального духа Халед Махджуб заявил об отправке нескольких тысяч наемников из Сирии для участия в боевых действиях на стороне Азербайджана. По его данным, из подконтрольного террористами ПНС Триполи в Баку вылетело четыре самолета. Переброска организуется Турцией.

Напомним, ФАН ведет онлайн-трансляцию происходящего в зоне военных действий в Карабахе.