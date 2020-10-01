Красивые длинные ногти — мечта едва ли не каждой женщины. Но часто они растут вовсе не так быстро, как хочется, а еще ломаются и слоятся. Решением проблемы может стать наращивание, но как быть, если вы стремитесь к натуральному маникюру? Как отрастить длинные и крепкие ногти в домашних условиях?

Для этого потребуется чуть больше внимания к своему здоровью, питанию и образу жизни. А также понимание причин, из-за которых рост ногтевой пластины замедляется.

От чего зависит рост ногтей

Ногтевая пластина состоит из особого белка — кератина. Он же формирует клетки волос, кожи, ткани внутренних органов. Особенность кератина — в плотной структуре, поэтому ноготки и волосы на ощупь твердые.

И это признак их здоровья: мягкость ногтевой пластины указывает на нарушения в выработке кератина в организме. А это может говорить о дефиците питательных веществ в рационе или некоторых заболеваниях.

Внешняя часть ногтевой пластины состоит из мертвых клеток, поэтому ее не больно подпиливать или срезать. Но это не значит, что ваши ноготки полностью мертвые. Их рост начинается под кожей, где ежедневно образуются новые клетки и проталкивают старые, отмершие наружу. Чем активнее происходит их выработка, тем быстрее отрастает ноготь. И эта скорость определяется целым рядом факторов.

Генетика. На внешний вид ноготков наследственность влияет куда больше, чем принято считать. От генов, переданных от матери и отца, зависят форма ногтевого ложа и его размер. Широкие и короткие ложа требуют больше внимания и ухода, так как при его отсутствии руки приобретают грубый, «мужской» вид. От генов зависит и скорость выработки новых клеток кератина. Гормональный статус. Замечено, что в молодости ногти растут быстрее, чем в зрелом возрасте. Скорость роста снижается к старости примерно на 30%. Всплеск активности происходит в подростковый период: из-за гормональных изменений в теле выработка кератина ускоряется. Примерно то же самое наблюдается при беременности: многие будущие мамы замечают, что руки во время вынашивания ребенка выглядят особенно привлекательно, и уход за ними доставляет сплошное удовольствие. Но после родов и во время грудного вскармливания ситуация меняется: при лактации скорость производства кератина организмом замедляется. А ломкость и слабость ноготков, тусклый цвет волос сопутствуют большинству кормящих женщин. Интенсивность кровообращения. Возможно, вы замечали, что на вашей доминирующей руке, неважно — правой или левой, ногти отрастают быстрее, чем на другой. Это связано с тем, что подвижность ее кисти выше, а значит, кровообращение более интенсивно. И это несложно объяснить. Ногтевую пластину питают капилляры, по которым богатая кислородом и питательными веществами кровь подходит к кончикам пальцев. Чем лучше кровообращение, тем лучше питание, соответственно, ускоряется рост ногтей. С возрастом скорость кровообращения снижается из-за естественного снижения активности человека и изменения в состоянии сосудов. Возможно, еще и поэтому у пожилых людей ногти растут медленней, чем у молодых. А при нарушениях кровообращения, например на фоне сахарного диабета, нарушается и выработка кератина, формирующего ногтевую пластину. Стресс. На фоне избыточного нервного напряжения может снижаться скорость регенерации ногтей. Стресс отражается и на внешнем виде волос, поэтому нервничать вредно не только для здоровья, но и красоты.

«Рост ногтей, как и цвет волос, глаз, нам дается генетически, — отмечает эксперт по здоровью ногтей, подолог, владелица одного из салонов ногтевого сервиса сети Wax&Nails Анна Шевчук. — В среднем длина ногтя увеличивается на 2–5 мм в месяц. Это может меняться в зависимости от времени года — летом ноготки растут быстрее, а зимой медленней. И от состояния иммунитета, рациона, ухода за руками».

Как отрастить ногти в домашних условиях — меняем привычки

Естественную скорость отрастания ногтевой пластины изменить невозможно. Замечено, что полностью она обновляется в течение четырех-шести месяцев. Поэтому не стоит искать «волшебные рецепты», как отрастить ногти за один день или три дня. Ваш организм на такие чудеса не способен.

Добиться такого эффекта можно лишь наращиванием в салоне красоты. Если же вы намерены получить естественный результат, придется набраться терпения. И проанализировать, какие ваши повседневные привычки мешают маникюру выглядеть привлекательно.

Вот самые распространенные.

Неправильное питание. Здоровье кожи, волос и ногтей начинается не с внешнего ухода, а изнутри. При недостатке в рационе некоторых питательных веществ это быстро отражается на внешнем виде. Вредят не только фигуре, но и маникюру увлечение высокоуглеводными продуктами, снеками, фаст-фудом. На фоне такого рациона питание обычно обеднено натуральными, свежими продуктами, содержащими ценные витамины и минеральные вещества. Недостаток воды в организме. Это может показаться странным, но ваш питьевой режим тоже имеет значение для привлекательности рук. Если вы пьете недостаточно жидкости, организм направляет ее на самые значимые «объекты» — внутренние органы. А ногти в перечне приоритетов вашего тела стоят на самом последнем месте. Если хотите, чтобы они не ломались, не слоились, а росли крепкими и красивыми, пейте столько воды, сколько нужно вашему организму. Рассчитать этот объем легко по формуле — 30 мл на каждый килограмм веса в сутки. Избыток воды снаружи. Тогда как жидкость важна изнутри, при регулярном контакте с ней — при мытье посуды, влажной уборке или принятии ванны — она лишь вредит вашим рукам. Клетки кератина, выстилающие ногтевую пластину, — это всего лишь отмершие, ороговевшие частички. И когда вы долгое время держите их в воде, они размягчаются, становятся слабыми. Если вы ищите способ, как быстро отрастить ногти на руках, заведите полезную привычку мыть посуду в перчатках. Это, кстати, увеличит и срок жизни лака на ваших ноготках. Агрессивные химические средства. Если вы привыкли стирать одежду руками, используете для уборки моющие средства и не надеваете при этом перчатки, это может быть одной из главных причин ломкости, низкой скорости роста ноготков, да и сухости кожи рук. Химические средства, используемые для уборки, стирки, очищения поверхностей от жира и плесени, воздействуют исключительно агрессивно. Они разрушают водно-липидную мантию на коже, из-за чего та теряет влагу и стремительно стареет. С ногтевой пластиной происходит примерно то же самое. Но так как живых клеток в ее структуре нет, старение проявляется ломкостью, расслаиванием и замиранием роста. Не забывайте надевать перчатки всегда, когда выполняете работу по дому. В течение нескольких недель вы заметите улучшение состояния рук. Микротравмы. Вспомните, как часто вы используете ногти не по назначению. Например, чтобы открыть жестяную банку с напитком или разогнуть канцелярские скобы. Если это так, будьте готовы к тому, они ваши ноготки ответят вам ломкостью и непривлекательным видом. Обращаться с ними нужно бережно и с пониманием, что по прочности они серьезно уступают ножницам и консервному ножу.

Поменяйте повседневные привычки и довольно скоро вы заметите, что ваши ногти стали расти быстрее.

Правила ухода: как отрастить ногти быстро и легко

«Есть несколько рекомендаций по укреплению и улучшению внешнего вида ногтей, — комментирует Анна Шевчук. — Хороший эффект показывает ежедневное нанесение масла для кутикулы. Масляный состав питает и укрепляет основание ногтевой пластины, и этим средством вы «убиваете» сразу двух зайцев. Ноготки станут крепче и будут расти быстрее. Плюс руки будут выглядеть ухоженными, так как благодаря маслу кутикула становится увлажненной, здоровой, исчезают заусенцы».

Эксперт советует изменить повседневный уход за руками.

Используйте лаки с витаминными комплексами. Они защищают ногтевую пластину, укрепляют ее и придают ухоженный вид. Такие лечебные покрытия стоит выбирать для гигиенического маникюра. Но важно помнить, что их эффект может свести на нет жидкость для снятия лака с ацетоном. Это вещество агрессивно воздействует на ногтевую пластину, высушивает ее, делает ломкой. Для регулярного применения выбирайте жидкость для снятия лака без ацетона. Делайте маникюр аккуратно и регулярно. Вы можете обратиться к специалисту ногтевого сервиса или выполнять уход самостоятельно. Если вы не пользуетесь услугами мастера, выбирайте правильные инструменты и технику маникюра. Обрезайте ноготки острыми маникюрными ножницами или кусачками по прямой линии, после чего аккуратно закругляйте края пилкой. Подпиливать пластину нужно строго в одном направлении — вправо или влево. Если подпиливать в разные стороны, она будет слоиться. Не подстригайте ногти слишком коротко. Всегда оставляйте белый кончик в несколько миллиметров. Это оптимальная длина для скорейшего роста. Удаляйте загрязнения из-под ногтей регулярно, по мере их появления. Они могут привести к развитию грибковой инфекции и повреждению ногтевого ложа.

Ногтям нужно периодически давать «отдых» от любых покрытий, оставляя их чистыми и позволяя «дышать». Такая передышка полезна для их оздоровления. Планируйте ее на время отпуска, когда внешний вид рук не так важен, как в офисе.

Правильное питание для роста ногтей

То, что вы едите, заметно отражается на скорости обновления ноготков и их прочности. Поэтому если вы хотите отрастить ногти на 1-2 см, важно позаботиться о присутствии в вашем рационе нескольких питательных веществ.

Полезные жиры . По словам Анны Шевчук, необходимо регулярно включать в рацион жирную рыбу. Она содержит ценные жирные кислоты, которые стимулируют обновление клеток кожи и способствуют выработке кератина.

. По словам Анны Шевчук, необходимо регулярно включать в рацион жирную рыбу. Она содержит ценные жирные кислоты, которые стимулируют обновление клеток кожи и способствуют выработке кератина. Кальций и фосфор . Зимой и весной, в период авитаминоза, не лишним будет принимать витаминные комплексы с этими минералами. Они укрепляют ногтевую пластину, улучшают ее структуру и позволяют отрастать, защищая от ломкости.

. Зимой и весной, в период авитаминоза, не лишним будет принимать витаминные комплексы с этими минералами. Они укрепляют ногтевую пластину, улучшают ее структуру и позволяют отрастать, защищая от ломкости. Биотин. Один из витаминов группы В исключительно важен для укрепления волос и ногтей. Он относится к водорастворимым веществам, а потому не накапливается в организме. Получать его с пищей нужно ежедневно. И в этом помогут биодобавки с биотином или рацион, богатый содержащими его продуктами. Среди чемпионов по содержанию витамина В7 — сардины, яйца, пивные дрожжи, грецкие орехи, цельнозерновые крупы. Также он содержится в цветной капусте, бананах и грибах.

Правильное питание и повседневный уход не позволят вам отрастить ногти за неделю. Но они сформируют крепкую базу для их здорового обновления, и уже через месяц вы отметите первые впечатляющие результаты.