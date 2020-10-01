Москва, 1 октября. Россияне ответят на новые вопросы во время переписи населения, в листы добавили пункты о работе и языке. Об этом сообщил замглавы Росстата Павел Смелов, передает РИА Новости.

Основной этап Всероссийской переписи населения перенесли с октября нынешнего года на апрель 2021 года. В четверг стартовал первый этап в труднодоступных районах Томской и Тюменской областях, Красноярского края и Ямала.

По словам Смелова, россиян спросят о знании и использовании языков в повседневной жизни. Кроме того, Росстат попытается оценить, как граждане добираются до работы.

Замглавы ведомства объяснил, что дополнительные вопросы в листах переписи помогут оценить реальные трудовые ресурсы в регионах. Как отмечает «ФедералПресс», они также позволят определить потребность в социальной и транспортной инфраструктуре.

Кроме того, изменились формулировки вопросов об образовании.

Федеральное агентство новостей ранее рассказало, как пройдет перепись населения в труднодоступных районах России. Принять участие можно будет через Интернет на портале «Госуслуги» (в том числе по стандартной учетной записи и через мобильное приложение), лично на стационарных участках в МФЦ «Мои документы» или же при контакте с переписчиками.