Стариков объяснил, зачем Польша соглашается размещать у себя военных США

Москва, 1 октября. Политолог Андрей Стариков объяснил «ПолитЭксперту», зачем Польша принимает на своей территории все больше американских военных.

По его словам, Варшава надеется получить от Вашингтона политические бонусы. При этом она рассчитывает на них настолько искренне и сильно, что предоставляет США территории для базирования, несмотря на большие риски.

«Польша участвует в системе натовской противоракетной обороны в Европе. Достаточно близко к границам России находится система ПРО США Aegis Ashor. Как говорят эксперты, такие установки способны быстро переоборудоваться в ударное вооружение и заряжаться снарядами с ядерными боеголовками», — рассказал эксперт.

Стариков также отметил, что внешняя политика Польши «созвучна американской».

«Варшава хочет извлекать и политические, и военные дивиденды от усиления присутствия НАТО. Для поляков это важно с точки зрения их амбиций на региональную гегемонию. Они пытаются застолбить за собой статус американского форпоста в Восточной Европе: быть проводником внешнеполитических интересов США и сочувствовать в их военной активности», — подчеркнул политолог.

Эксперт уверен, что Варшава конкурирует за право быть главным военным союзником со странами Балтии. Прежде всего — с Литвой. Поддержка США значима для Польши также и с точки зрения отношений с Брюсселем, с которым у немало противоречий.

Стариков считает, что свою роль в действиях Варшавы играет и экономический фактор. Объекты военной инфраструктуры обеспечиваются в основном из бюджета НАТО.

«Для принимающих стран это некий бизнес. Особенно для стран Восточной Европы и балтийских республик, экономический потенциал которых оставляет желать лучшего. Размещение военной инфраструктуры — это так или иначе дополнительные рабочие места обсуживающего персонала. Те же подряды на строительство, на питание, одевание военных НАТО. Поэтому страны, заинтересованные в наличие таких объектов, готовы платить, и это уже политические решения», — подытожил он.

Ранее Варшава и Вашингтон подписали договор об усиленном военном сотрудничестве. Он предполагает размещение в Польше, неподалеку от российских границ, дополнительного американского контингента: к 4,5 тыс. военных добавится еще одна тысяча.

При этом в Польше такое решение властей не все восприняли с энтузиазмом. В местном издании Newsweek Polska заметили, что одобренные Варшавой обязательства приведут к многомиллиардным тратам. Там обратили внимание, что никто не поинтересовался стоимостью мифической «защиты» поляков.

Польша и США начали активно сотрудничать по вопросу размещения военных после того, как Вашингтон решил вывести почти 12 тысяч своих солдат из Германии, напоминает Infox.ru. Как только стало известно, что американские власти передислоцируют часть контингента, освободившееся место ФРГ попытались занять сразу несколько европейских стран. Но наибольшие шансы изначально были именно у Польши.