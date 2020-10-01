Костомаров на старте телешоу «Ледниковый период» сравнил себя с коньяком

Олимпийский чемпион 2006 года по фигурному катанию Роман Костомаров рассказал ФАН, что сравнивает себя с коньяком, который с годами становится только лучше.

Заслуженный мастер спорта в эксклюзивном интервью Федеральному агентству новостей прокомментировал начало программы «Ледниковый период», которая после четырехлетнего перерыва возвращается в эфир Первого канала и является юбилейной, десятой по счету.

Костомаров — постоянный участник шоу, которое организовывает и продюсирует Илья Авербух, и на этот он раз выступает в паре с известной украинской телеведущей, певицей и композитором Региной Тодоренко.

Снова будем делать шедевры для зрителей

— Роман, какое настроение на старте нового сезона популярного телешоу?

— Отличное! Мы вернулись на лед после сложного периода для всех (имеется в виду пандемия новой коронавирусной инфекции. — Прим. ФАН). Вернулись на лед и занимаемся своим любимым делом. На Первый канал вернулось шоу «Ледниковый период» — это потрясающе, мы вновь катаемся и делаем новые шедевры для зрителей и телезрителей.

— Как вам ваша партнерша Регина Тодоренко? Как оцените ее катание?

— Она большой молодец. Первый раз [выступили], и, конечно, было колоссальное волнение. Даже у меня. То, что Регина справилась с нервами — все это благодаря тренировкам и тем двум месяцам, которые мы провели вместе на льду, когда помногу катались.

— Один из членов жюри — знаменитый тренер Алексей Мишин — сказал после вашего выступления, что вы даже в свои лучшие годы не катались так, как катаетесь сейчас. Что скажете?

— Знаете, я как коньяк — чем больше лет, тем он лучше (смеется).

— Но вы же тогда, например, в 2006 году, стали все-таки олимпийским чемпионом Турина в танцах на льду!

— Ну, Мишин шутит, конечно. Он, наверное, имел в виду, что тот опыт, то эмоциональное «отыгрывание» номеров за множество «Ледниковых периодов», то общение и катание со многими актрисами и актерами, действительно, помогло нам, фигуристам, тоже обрести, как говорится, актерское мастерство.

— Кого считаете главными конкурентами в этом шоу?

— Пока никого. Я не со всеми еще виделся, не видел, как другие вообще катаются. Поэтому пока что никого не оцениваю. На данный момент я просто рад, что мы сделали свое дело — снова вышли на лед.

А самый главный всегда соперник, как и в спорте, это ты сам.

— Ну, все равно же, надо полагать, будете бороться за победу? Без этого ведь никак?

— Будем надеяться.

Слава богу, все началось

Не менее известная литовская фигуристка Маргарита Дробязко (к слову, уроженка Москвы) в новом сезоне выступает с телеведущим и шоуменом Владимиром Маркони. Корреспондент Федерального агентства новостей имел удовольствие понаблюдать за одной из их тренировок и сделал вывод, что партнеру бронзового призера чемпионата мира 2000 года очень тяжело дается катание на коньках.

Интересный факт — после первого официального прокатанного номера Дробязко и Маркони отправились на соседнюю, запасную ледовую площадку — и под руководством их тренера Максима Ставиского стали отрабатывать некие элементы. Потом они перебрались на «паркет», где делали то же самое.

Очевидно, что цель — не терять ни минуты для того, чтобы обучить Владимира не только более устойчивому стоянию на коньках, но и исполнению тех самых разных, порой очень сложных элементов. Но все оказалось куда прозаичнее…

— Маргарита, какие впечатления от первого выступления?

— Для нас это уже десятый, наверное, сезон.

— Для вас-то — да.

— Знаете, впечатления всегда, конечно, разные, но все равно похожие. Независимо от того, кто у тебя партнер и какие возникают ощущения от взаимодействия с ним в новой паре, атмосфера каждый раз сходная и очень нервозная на первом эпизоде.

Честно говоря, мы уже и не думали, что переживем все это еще раз, так как этот «Ледниковый период» случился для нас как-то неожиданно. Слава богу, все началось. Потом уже будет легче.

— Что скажете о новом партнере?

— Для меня мой партнер — всегда самый лучший, естественно! Потому что, когда работаешь с человеком, проникаешься к нему. Мне кажется, у Володи очень большой потенциал. Потому что он начал совсем с нуля! По сути, Маркони поначалу был самым слабым из всех участников [непрофессионалов], и я считаю, что он уже сделал очень большой прогресс.

Если Владимир пойдет так и дальше, то будет очень круто! В общем, посмотрим, как пойдет. И пойдет ли (смеется).

— Я видел одну из ваших тренировок, и был удивлен, как он владеет, а вернее, не владеет коньками.

— Да, он не владел ими совсем никак (смеется).

— После выступления у вас сейчас еще была раскатка, и вы отрабатывали какие-то элементы.

— Это для следующего номера.

— То есть, не успел этот, как говорится, состояться номер, а вы уже к другому начали готовиться?

— Ну, первый уже состоялся (смеется). Во-вторых, у всех разный график. Мой партнер, например, как раз сейчас должен куда-то улетать. Поэтому нам надо было хотя бы хоть что-то сделать. Что-то немного отработать.

На самом деле, так многие ребята делают. Время-то у всех очень ограничено…

Главное, чтобы все были счастливы

Олимпийский чемпион 2002 года в одиночном катании Алексей Ягудин неоднократно выступал в ледовых телешоу Первого канала, но потом переквалифицировался в ведущие.

Сначала компанию заслуженному мастеру спорта составляла выдающаяся российская фигуристка Ирина Слуцкая, а затем — телеведущая Алла Михеева. На этот раз в паре с Ягудиным, ставшим уже настоящим профи процесса ведения телепрограмм — юная чемпионка Олимпийских игр в Пхенчхане Алина Загитова.

— Алексей, шоу, как говорится, должно продолжаться, так ведь?

— Были какие-то опасения [что оно в итоге не состоится], потому что, к гадалке не ходи, полгода, считайте, мы ничего не делали. Даже если ты мастер, и, допустим, с самого детства катаешься, понятно, что, когда пропускаешь 4-5-6 месяцев и не практикуешься, потом очень сложно снова вливаться.

Лично мне — сложнее вдвойне. Я надеюсь, что в будущем моей основной профессией будет все-таки разговорный жанр, и тут тоже нужна практика. Сейчас вот идут репетиции в театре. Но был же не один выходной, и не два…

Так что опасения, конечно, существовали, что будет тяжело вливаться, но вроде бы ничего. Спрашиваю и супругу (олимпийскую чемпионку 2006 года в парном катании Татьяну Тотьмянину. — Прим. ФАН), и других, ну как, что. Я понимаю, конечно, что всегда может быть лучше, но пока, тьфу-тьфу, вроде бы все нормально, спокойно.

— Как, на ваш взгляд, выступила Татьяна, партнер которой — актер Вячеслав Чепурченко?

— Для меня всегда главное, чтобы не упали, не разбились. Все было, как мне кажется, достойно. Я не из тех людей, которые вот сейчас здесь в коридоре кричат, кому 5,9, кому 6,0 (смеется). Мне абсолютно все равно, хоть 5,2. Главное, чтобы в целости-сохранности, и все были счастливы. Я доволен, когда довольна Таня, а она довольна, когда нормально и чисто откаталась.

Вообще, я, конечно, переживаю…

Тут в разговор вступает Тотьмянина: «Видео есть!»

— Да, записали меня исподтишка, сзади, как я прям приседаю и вместе с ними танцую (смеется). Ну, нормально. Главное, что они в целости и сохранности.

— Что скажете про Алину Загитову? Есть ощущение, что она все-таки чуть-чуть волнуется в новом для себя качестве.

— Ну, друзья, ей же всего восемнадцать лет! У нее это первый такой опыт! Когда я начинал [карьеру телеведущего], мне тоже было очень сложно, когда голова просто разрывалась от того, что кто-то чего-то там мне говорит, и как это — работать с «ухом» (на жаргоне телевизионщиков — микрофон в ухе. — Прим. ФАН). А мне-то было уже за тридцать! Ну, я, извините, что говорю такие слова, уже немного повидал жизнь. И более-менее знал, как оценивать те или иные эмоции.

Алине же, напомню, 18 лет. До этого у нее были только спорт, ледовая арена, тренировки, выступления. Все! Каток — как дом родной.

Поэтому понятно, что мы все подсказываем Загитовой и как можем помогаем. Но в это надо просто влиться.

— Все у нее наладится, одним словом?

— Да вот уже даже сейчас, если сравнивать самые первые «подводки» — было, честно сказать, тяжело, — и последующие. Потому что все для Алины в новинку. Это не совсем то, что ты вроде бы хорошо знаешь. Из ее повседневной жизни единственное, что осталось, это коньки и платье. Остальное абсолютно все новое! Многие незнакомые ей люди.

Говорю ей: «Давай на «ты». А она: «Я не могу». И я понимаю, почему. Потому что более чем в два раза старше Загитовой (Ягудину 40 лет. — Прим. ФАН). Чисто гипотетически в отцы ей гожусь (смеется).

У Алины есть вот эти воспитание, уважение к другим и какая-то природная, может быть, застенчивость…

Нынешний «Ледниковый период» носит десятый порядковый номер, если считать также шоу под другими названиями — «Звезды на льду», «Лед и пламень» и «Ледниковый период. Кубок профессионалов».

На старт вышли четырнадцать пар, по традиции составленных из профессионалов фигурного катания и известных личностей — актеров, актрис, телеведущих, шоуменов и так далее.

Среди первых такие мастера, как многократные победители и призеры различных соревнований самого высокого уровня Максим Маринин, Оксана Домнина, Алексей Тихонов, Татьяна Волосожар, Екатерина Боброва, Дмитрий Соловьев, Елена Ильиных и другие.

Звезд на этот раз представляют, в частности, Надежда Михалкова, Влад Топалов, Ольга Бузова, Ирина Пегова, Евгений Пронин, Влад Соколовский.

В связи с не самой приятной нынешней ситуацией, связанной с пандемией COVID-19, зрителей рассаживают в шахматном порядке. Возможно, из-за этого еще и в течение первых четырех выпусков никого из участников не будут отсеивать.

…У кого есть проблемы с руками, кого из звезд мэтр нашего фигурного катания и главный член жюри Татьяна Тарасова назвала «секси», что певец Сергей Лазарев, также сидевший за судейским столиком, сказал Топалову после его выступления и что именно несколько минут собирали со льда после одного из выступлений — любители фигурного катания смогут узнать из первого эфира на Первом канале в ближайшую субботу, 3 октября.

Ранее о своих ощущениях и впечатлениях от старта нынешнего сезона телешоу рассказала Регина Тодоренко и поделился Илья Авербух.