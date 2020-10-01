Новорожденного сына Петросяна прятали в Туле от «завистливой» Степаненко

Москва, 1 октября. Новорожденного сына юмориста Евгения Петросяна и его 31-летней супруги Татьяны Брухуновой прятали от Елены Степаненко в Туле, заявил сатирик Леонид Натапов. Об этом пишет KP.Ru.

Мальчик Ваган появился на свет весной этого года. Как выяснили СМИ, сын Петросяна родился не в Москве. Друзья юмориста считают, что Брухунова родила сына на родине.

«Петросян не хотел сглазить свое счастье, боялся, что его бывшая жена Лена Степаненко, с которой они по-прежнему делят состояние, узнала о ребенке раньше времени», — пояснил Натапов.

По его словам, для Степаненко эта новость была не самой хорошей. После развода она осталась одна, пусть и с деньгами, заработанными в браке с Петросяном.

Натапов добавил, что сама Брухунова боялась зависти Степаненко. Поэтому ребенок был с мамой в Туле, и только недавно его перевезли в Москву. Сейчас за маленьким Вагашей присматривают мама Брухуновой и няни. По дому супруге юмориста помогает домработница.

Актриса Людмила Поргина считает, что Петросян и Брухунова скрывали ребенка по другой причине. По ее мнению, новость о появлении малыша пара не хотела разглашать, потому что сын «дался им непросто».

Поргина отметила, что сейчас такое время, когда люди с финансами могут позволит себе позднее отцовство. В этом смысле у Петросяна все хорошо.

Ранее психологи оценили союз Брухуновой и Петросяна. По мнению специалистов, рождение сына укрепило их брак. С другой стороны, ребенок еще сильнее связывает молодую мать с 75-летним артистом, что мешает ей развиваться самостоятельно.