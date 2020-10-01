Итальянский геронтолог раскрыла секреты долгожителей

Рим, 1 октября. Сохранить долголетие можно, соблюдая сдержанность в питании, поддерживая физическую активность и работая над умственными способностями в преклонном возрасте. Об этом рассказала итальянский геронтолог, глава отделения умственных расстройств и болезни Альцгеймера миланского гериатрического института Камилло Гольджи Сильвия Витали РИА Новости.

Первого октября во всем мире отмечают Международный день пожилых людей. Для итальянцев это особенный праздник — страна входит в десятку стран с наиболее высокой продолжительностью жизни. Женщины в Италии живут в среднем до 85 лет, а итальянцы — до 81.

«Помимо тщательного подхода к питанию и физической активности, насколько она возможна, может помочь стимуляция умственной деятельности, особенно когда речь идет о переходе в более пожилой возраст в районе 75 лет», — сказала Витали.

Врач также добавила, что физическая активность в пожилом возрасте поможет бороться с проблемами с кровоснабжением и умственной деятельностью.

«Как сердечно-сосудистая система защищает себя, главную пользу от этого получает мозг», — сказала Витале.

Она посоветовала пенсионерам каждый день выполнять упражнения, развивающие внимание и распознавание внешних стимуляторов. Эти занятия также развивают и «рабочую память».

Также Витале сообщила о том, что повысить качество жизни и улучшить здоровье может выборочность в предпочтениях, когда человек занимается исключительно тем, что ему нравится.

Кроме того, специалист подчеркнула, что долгожителей объединяет приверженность низкокалорийной диете и небольшой объем порций. При этом она особо отметила пользу средиземноморской диеты.

«Способность встать из-за стола, когда в животе осталось чуть-чуть места — это показатель сдержанности», — заключила специалист.

Для активного долголетия жителей России в Совфеде недавно был выдвинут ряд инициатив по получению социальных услуг и освоению современных цифровых технологий.