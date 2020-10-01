Специалисты Роскачества назвали 5 производителей некачественной минералки

Москва, 1 октября. Специалисты Роскачества изучили бутилированную минеральную воду 32 популярных торговых марок и выяснили, что продукция пяти производителей не соответствует стандарту. Об этом сообщается на сайте организации.

Так, эксперты Роскачества исследовали пять лечебных и 27 лечебно-столовых минеральных вод объемом от 0,5 до 1,5 л и стоимостью от 1,42 до 17,5 рублей за 100 миллилитров. Всего экспертизе подвергнутся более 200 основных российских торговых марок.

Как пишет «Царьград», большинство исследуемых образцов оказались качественными и безопасными, однако эксперты все же нашли среди образцов пять производителей, к которым есть серьезные замечания. Например, в нескольких образцах минеральной воды не хватает полезных элементов — сульфат-ионов и кальция. К ним относятся «Славяновская», «Смирновская» и «Нагутская 26».

В маркировке «Кармадона» существуют расхождения по уровню рН и минерализации по наименованию места происхождения товара. А в «Улеймской» минеральной воде выявили несоответствие по содержанию гидрокарбонат-ионов.

«Лечебно-столовая и лечебная минеральные воды продаются без рецепта, но это не значит, что их можно пить в любом количестве: даже полезные напитки при бесконтрольном применении способны нанести вред организму», — подчеркнули эксперты.

Как сообщает телеканал «360», обычно такой развернутый анализ по воде производитель делает раз в год. Если вода в источнике поменялась, то производитель должен самостоятельно провести исследование и подать новые данные в Роспатент. Всего данную экспертизу пройдут более 200 основных российских торговых марок.

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