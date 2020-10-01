Несмотря на хорошо развитую медицину и безупречную подготовку всех врачей, по миру продолжают распространяться опасные заболевания, которые угрожают не только взрослым, но и детям. Одним из них является гепатит B. Однако, к счастью, сейчас малышам и школьникам делают прививки. Но не опасны ли они? Стоит ли соглашаться на вакцинацию? Мы решили задать эти вопросы профессионалу.

Что такое гепатит B

Для начала разберем, что же это за заболевание. Гепатит В весьма очень опасное для жизни инфекционное заболевание печени. Причиной его появления можно назвать вирус гепатита В (HBV). Мировое медицинское сообщество очень обеспокоено распространением этого недуга, поскольку он протекает не только в острой форме, но и также способен переходить в хроническую стадию. Среди последствий — высокий процент смертности от цирроза и рака печени.

Передаваться инфекция может несколькими путями:

• передача от матери ребенку при родах. Риск передачи инфекции варьируется от 70% до 90%, поскольку многое зависит от вирусной нагрузки на организм матери;

• передача внутри семьи. Здесь нужен непосредственный контакт с зараженной кровью. Причем стоит отметить, что чаще всего страдают дети в возрасте до пяти лет. Если в семье есть дети, которые заразились от матери, то у них развивается хроническая инфекция;

• контакт с зараженными средствами гигиены, кровью и слюной;

• заражение при лечении зубов, при любом, даже минимальном хирургическом вмешательстве;

• передача во время половых контактов.

Как проводится вакцинация детей от гепатита B

Все вопросы о вакцинации детей мы задали ведущему врачу-педиатру детской клиники «Медси» на Пироговской Мадине Абдулаевой. По ее словам, самую первую прививку от гепатита В делают ребенку в роддоме в первые сутки жизни, вторую — в один месяц, третью — в шесть месяцев. Однако бывают и другие случаи.

«Существует альтернативная схема для детей из группы риска (если родители являются носителями гепатита В): в первые сутки после рождения, затем в один месяц, два месяца и 12 месяцев жизни. Экстренная вакцинация (перед операцией, с массивной гемотрансфузией, если ребенок не был вакцинирован ранее) проводится по схеме 0-7-21 день с введением четвертой дозы через 12 месяцев», — комментирует специалист.

Существуют ли риски

Родители, которых заинтересовал этот вопрос, наверняка перечитали не один форум, где некоторые люди буквально кричат о вреде прививок. Да, врачи не отрицают, что риски есть, но они встречаются очень редко. Так, отметила врач, иногда у детей наблюдается реакция в виде покраснения, уплотнения, болезненности в месте введения, недомогание, повышение температуры тела до невысоких цифр (до 37,5). Также очень редко, но встречается раздражительность, тошнота, снижение аппетита, преходящее повышение печеночных ферментов. Если какой-то из этих признаков причиняет сильный дискомфорт ребенку, то советуем связаться с лечащим врачом. Специалист направит на обследование и даст все необходимые рекомендации.

Противопоказания

Несмотря на пользу вакцины, она может вызвать в организме ребенка ряд осложнений. Поэтому у врачей необходимо узнать все о существующих противопоказаниях и проверить, нет ли их у вашего ребенка. Как пояснила доктор Абдулаева, противопоказанием является:

• повышенная чувствительность к дрожжам и другим компонентам вакцины;

• Выраженная реакция (температура выше 40 градусов, отек и покраснение более восьми см в диаметре в месте введения) или осложнение на предшествующее введение вакцины против гепатита В;

• острые инфекционные и неинфекционные заболевания, хронические заболевания в стадии обострения. Здесь разрешается проводить вакцинацию через 2-4 недели после выздоровления. Каждый случай уникален, поэтому решение принимает педиатр.

Мы не забыли спросить, можно ли прививку от гепатита B сочетать с другими вакцинами. Как оказалось, плановые вакцинации от гепатита можно проводить с любыми плановыми инъекциями, кроме БЦЖ (вакцинаций от туберкулеза), в один день.

Поэтому не стоит бояться плановых прививок, тем более, когда дело касается такого опасного заболевания, как гепатит B. Сделав прививку вы обезопасите не только своего ребенка, но и всю свою семью.