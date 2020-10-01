Сын Сафронова собирается поехать на войну в Карабах

Москва, 1 октября. Сын Никаса Сафронова Лука Затравкин заявил о намерении отправиться в Нагорный Карабах, передает «Собеседник». По мнению музыканта, ему удастся установить мир в неспокойном регионе с помощью высокой культуры.

«Я сейчас нахожусь на отдыхе в Турции. Но уже завтра собираюсь поехать в Нагорный Карабах. Хочу там дать концерт во имя мира. Очень горько наблюдать за тем, что сейчас происходит. Сердце кровью обливается, когда я вижу, что люди убивают друг друга», — говорит пианист.

Он отмечает, что войны ни к чему, когда в мире бушует пандемия коронавируса. Сын художника хочет представить полуторачасовую программу, состоящую из произведений великих классиков.

«Пуль я не боюсь. Потому что в пианиста, как известно, не стреляют. Он играет, как умеет. Я с помощью музыки хочу донести до людей главный посыл: нужно ценить жизнь и сохранять спокойствие», — рассказывает Лука.

Пока неизвестно, поддерживает ли решение сына Никас Сафронов. Стоит отметить, что Лука регулярно дает благотворительные концерты. Он выступал в Беслане и в Кемерово, после пожара в торговом центре.

Ранее сообщалось, что Лука Затравкин чуть не попал в тюрьму в Турции, пытаясь спасти певицу Риту Дакоту. До этого музыкант застрял в турецком отеле после курьезного инцидента. 200-килограммовый сын Сафронова с разбегу прыгнул в детский бассейн и пробил дно.