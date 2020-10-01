Доброволец рассказал об участии в испытаниях вакцины от коронавируса

Москва, 1 октября. Доброволец Виктор в интервью Kp.ru рассказал о своем участии в испытании вакцины от коронавируса «ЭпиВакКорона».

35-летний мужчина узнал о наборе добровольцев, желающих принять участие в испытании нового препарата, по радио. На его решение повлияло желание «Родине послужить» и обещанные 148 тысяч рублей.

«Позвонил в «Вектор», записался на скриннинг, сдал все анализы. В общем, бесплатно все обследование сделал. Через пару дней позвонили: можете участвовать в исследованиях, подходите. Приехал с вещами. Там проходная, а дальше есть отдельная территория. На бункер похожа. Даже восторг какой-то от этого испытал», — рассказал Виктор.

В «Векторе» ему сказали, что можно в любой момент отказаться от испытаний. За следующие 23 дня желающих уйти их эксперимента не нашлось, хотя, добавил таксист, «многие разволновались перед вакцинацией, давление скакануло». Специалисты сообщили, что половина добровольцев получат вакцину, вторая половина — плацебо.

«Врачи пытались подбадривать нас. Рассказывали, что в нашем потоке оказался пациент, ему плацебо поставили, а он напридумывал себе — помирать уже хотел. Кормили по шесть раз в день. Меню при этом ни разу не повторялось. Чтобы от скуки не померли, нам интересные лекции читали», — вспоминает доброволец.

Виктор добавил, что разрешалось заниматься спортом и играть в настольные игры, можно было гулять по территории, но «живые» контакты с родственниками были запрещены.

«23 дня быстро пролетели. Перед тем, как выписывать, нас второй раз привили, так положено. Вообще, весело провели время. Отдохнул в санаторных условиях», — отметил он.

Доброволец сообщил, что уже получил первую выплату за участие в эксперименте, но до сих пор не знает, плацебо или настоящую вакцину ему привили — об этом специалисты сообщат не ранее, чем через девять месяцев.