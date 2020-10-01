Байден заявил, что поведение Трампа на дебатах стало позором для США

Вашингтон, 1 октября. Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден заявил, что поведение его оппонента, действующего главы Белого дома Дональда Трампа на теледебатах стало позором для США, об этом сообщает ТАСС.

Такое заявление Байден сделал в среду в ходе выступления в штате Огайо. Он выразил надежду, что избиратели сделают правильные выводы из прошедших накануне теледебатов и обратят внимание на то, какие решения накопившихся в стране проблем предлагают кандидаты на президентский пост.

«Думаю, что то, как вел себя президент США — просто национальный позор», — сказал Байден.

Напомним, первый раунд предвыборных теледебатов прошел во вторник в Кливленде, штат Огайо. В ходе дискуссии Трамп неоднократно перебивал своего оппонента, вступал в перепалку с ведущим дебатов Крисом Уоллесом и пытался говорить в то время, которое было отведено для речи Байдена. Кандидат от демократов в свою очередь призывал Трампа «заткнуться», называя «клоуном» и «лжецом», а также «худшим президентом в истории Америки».

Трансляцию дебатов вели все крупнейшие американские телекомпании. Дискуссия, продлившаяся около полутора часов, была разбита на шесть частей, каждая из которых посвящена определенной теме. Трамп и Байден обсудили пандемию коронавируса, состояние медицины в США, расовые протесты, перспективы американской экономики.

Следующие теледебаты Трампа и Байдена запланированы на 15 октября, они состоятся в Майами (штат Флорида). Выборы президента США пройдут 3 ноября.