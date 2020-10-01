Одним из самых загадочных методов лечения, окруженным немалым количеством слухов и мифов, в современном мире является иглорефлексотерапия. Кто-то полагает, что при помощи игл можно творить настоящие чудеса, а значит иглорефлексотерапию можно считать панацеей от всех существующих болезней, в том числе, неизлечимых. Другие твердо убеждены в том, что специалисты, практикующие данный метод, являются обычными шарлатанами, а сам он не только не приносит пользы, но может даже навредить доверчивому пациенту.

Так что же представляет собой иглорефлексотерапия, также известная под терминами «акупунктура», «иглотерапия» и «иглоукалывание»? Несмотря на то, что этот лечебный метод, возникший в глубокой древности, все еще до конца не изучен, его активно практикуют специалисты во всем мире. К примеру, в Великобритании и Германии врачи выступают за включение иглотерапии в программу государственного страхования здоровья, а Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) вполне официально рекомендует лечить с помощью акупунктуры множество различных заболеваний. Таким образом, факты говорят нам о том, что иглорефлексотерапия сегодня является признанной отраслью медицины.

О том, как и для кого проводится иглотерапия и насколько реально получить исцеляющий эффект после лечения иглоукалыванием, рассказывают Заведующая отделением физиотерапии Клинико-диагностического центра МЕДСИ на Белорусской, врач-физиотерапевт высшей категории Нина Литвинова и врач-рефлексотерапевт, невролог, паркинсонолог Клинико-диагностического центра МЕДСИ на Белорусской, кандидат медицинских наук Наталья Лычева.

Иглоукалывание: от истории к современности

Итак, акупунктура, также известная, как игло- и иглорефлексотерапия или иглоукалывание, представляет собой метод лечения, корни которого лежат в традициях медицины древнего Китая. Согласно исследованиям, иглотерапия как самостоятельный метод возникла приблизительно в 1100 году до нашей эры. Само же слово «акупунктура» происходит от латинского «acus» — «игла» и «puncture» — «жалить» или «колоть». Таким образом, суть иглоукалывания заключается в механическом воздействии специальных тонких игл на те или иные точки на теле человека, обладающие биологической активностью. Метод помогает снять боль, а также применяется в лечебных целях.

Как «философия» иглоукалывания отвечает на вопрос «почему мы болеем»?

«Создатели» акупунктуры считают, что по телу человека движется энергия жизни — Ци. Она проходит по 12 основным меридианам, которые соединяют внутренние органы, а все болезни в организме появляются из-за дисбаланса или блокировки Ци — то есть, ввиду нарушения ее естественной циркуляции. Незначительные и непродолжительные нарушения приводят к небольшим проблемам со здоровьем, в то время как серьезные патологические изменения в организме являются следствием длительных «хронических» сбоев течения Ци. Точки, используемые для введения игл во время процедуры, находятся как раз на вышеупомянутых меридианах, поэтому считается, что воздействие на эти точки способно «починить» неполадки, связанные со здоровьем и самочувствием человека.

«Основа» любого исцеления — сам пациент

Казалось бы, как это возможно: ни лекарственных средств, ни операций, ни медикаментов, а самочувствие пациента стремительно меняется в лучшую сторону. Все дело в том, что, согласно ключевым постулатам восточной медицины, в каждом человеке природа изначально заложила практически безграничные возможности для собственного исцеления. Это, прежде всего, возможности самого тела — его особые точки и зоны, грамотное воздействие на которые способно произвести трансформацию за счет формирования в организме правильных импульсов, ведущих к его оздоровлению, омоложению и оптимальному функционированию. Так что, иглоукалывание, по сути своей, не лечит, а лишь восстанавливает естественное положение вещей. Поэтому очень важно использовать эту процедуру еще на ранней стадии возникновения болезней — с тем, чтобы не допустить их развития.

Как работает иглоукалывание?

Итак, суть метода иглоукалывания заключается том, что тонкие иглы воздействуют на определенные биологически активные точки, расположенные на «меридианах» на теле пациента.

«Игла может проникать как в поверхностные, так и в более глубокие ткани, — рассказывает Наталья Лычева. — Таким образом, происходит воздействие на нервные окончания, которые находятся на коже, в мышцах и сухожилиях, в оболочках нервов и на околосуставных поверхностях. Рефлекторные реакции на введение игл различны, но все они позитивно влияют на процессы в организме, меняют функциональное состояние нервной системы».

Все ли можно вылечить «иголками» в ходе иглорефлексотерапии: показания к проведению процедуры

Несмотря на всю стройность и привлекательность древней китайской философии, пациент прежде всего должен осознавать, что иглоукалывание — это не волшебная таблетка, предназначенная для лечения всех болезней, в том числе, тяжелых или неизлечимых. Лечение иглотерапией видит своей основной задачей принесение пользы пациенту за счет терапевтического воздействия.

Вместе с тем, влияние иглорефлексотерапии на организм человека является многогранным.

«Прежде всего, акупунктура оказывает нормализующее действие, приносит обезболивающий эффект, может стимулировать, а при необходимости расслаблять, — говорит Наталья Лычева. — Поэтому метод оптимально подходит для лечения неврологических заболеваний, а в детском возрасте с помощью иглотерапии можно избавиться от ночного энуреза. Ведь иглоукалывание детям успешно проводится и не имеет каких-либо специфических противопоказаний, помимо общих, характерных для любой процедуры иглоукалывания».

Что еще лечит акупунктура, помимо неврологических проблем? Весьма востребованным в современном мире является иглоукалывание для похудения: к примеру, успешный опыт коррекции веса с помощью введения игл отмечается у эндокринологических больных. Эффективным является иглоукалывание при остеохондрозе и других заболеваниях суставов и позвоночника. Известны также случаи избавления с помощью игл от вредных привычек — например, во многих клиниках активно практикуется иглоукалывание от курения.

«Кроме того, иглорефлексотерапия активизирует местный и общий иммунитет, способствует улучшению циркуляции лимфы и крови, нормализует давление крови, сердечную и мозговую деятельность, а также успокаивает и оказывает антистрессовый эффект, поскольку увеличивает выработку так называемых «гормонов радости» — эндорфинов и нейропептидов», — добавляет Нина Литвинова.

Существуют ли противопоказания у процедуры иглорефлексотерапии?

«За всю историю применения акупунктуры по показаниям не зарегистрировано ни одного негативного побочного эффекта, — говорит Наталья Лычева. — Вместе с тем, существуют некоторые исключения, при которых нельзя применять иглоукалывание. Противопоказания для процедуры — это инфекционные заболевания в стадии обострения, а также наличие в организме любого вида новообразований. Кроме того, процедуру не назначают во время беременности, при онкологических заболеваниях, истощении, гемофилии и приеме антикоагулянтов, эпилепсии и расстройствах психики, кожных инфекциях, декомпенсациях сердечно-сосудистой и дыхательной систем».

И, конечно же, для проведения иглорефлексотерапии противопоказанием «номер один», вдобавок ко всему перечисленному, является алкогольное опьянение. Также важно знать, что на время лечения любому пациенту следует ограничить физические нагрузки, отказаться от горячих водных процедур, таких как баня или сауна, и не употреблять в пищу острые продукты.

Куда и как ставят иглы при акупунктуре?

Принято выделять два основных вида акупунктуры — классическая корпоральная и аурикулярная. Чаще всего эти две методики дополняют друг друга в рамках одного лечебно-профилактического курса. При корпоральной иглорефлексотерапии воздействие осуществляется на отдельные точки тела человека, при этом используют металлические иглы. Если же речь идет об аурикулярном методе, то для изготовления игл используется хирургическая сталь, а во время процедуры воздействие идет на чувствительные (рефлексогенные) участки раковины наружного уха. В целом же, участки тела определяет специалист, исходя из заболевания и состояния пациента.

К отдельному виду иглоукалывания можно отнести фармакопунктуру, в ходе которой через активные точки в организм вводят лекарственное вещество. Сеанс иглотерапии проходит в положении лежа, а его средняя продолжительность, как правило, составляет от 20 до 30 минут. Методики классической иглорефлексотерапии и фармакупунктуры используются с учетом индивидуального подхода в лечении пациентов.

«При этом, в работе, согласно необходимым требованиям, специалисты применяют только одноразовые иглы и средства индивидуального пользования, — отмечает Нина Литвинова.

Как часто можно повторять процедуру иглоукалывания?

Для того чтобы в полной мере оценить, помогает ли иглоукалывание в решении той или иной проблемы, следует пройти курс лечения, состоящий из 5–10 процедур. Количество назначаемых сеансов зависит от индивидуальных особенностей пациента, а также характера, стадии и продолжительности его заболевания. После курса делают перерыв, а затем в некоторых случаях процедуру назначают повторно. Индивидуальную схему лечения, перерывов и повторов разрабатывает под каждого пациента врач-рефлексотерапевт.

НА ЗАМЕТКУ: Не стоит удивляться, если каждый новый сеанс иглоукалывания окажется несколько болезненнее в сравнении с предыдущим. Это нормально и связано с увеличением проводимости нервов. Вместе с тем у опытного доктора даже сама постановка иглы нередко проходит без каких-либо болезненных ощущений.

Требуется ли медицинское образование для специалиста по акупунктуре?

Любой сознательный пациент должен уделить особое внимание выяснению профессиональной биографии доктора, которому он собирается доверить свое здоровье, так как для достижения лечебного эффекта квалификация имеет едва ли не решающее значение.

«Медицинское образование для специалиста по акупунктуре обязательно, причем, он должен быть одновременно врачом общей практики, неврологом, терапевтом и рефлексотерапевтом», — подчеркивает Наталья Лычева.

Может ли иглоукалывание навредить здоровью, если оно сделано неправильно?

Акупунктура является достаточно безопасным методом лечения, и даже если она проведена неправильно, серьезных нарушений здоровья не последует. Конечно же, при условии, что в ходе процедуры использовались стерильные иглы. В противном случае существует риск получения инфекционных заболеваний, в том числе, ВИЧ-инфекции.

Правильный настрой пациента — залог эффективности иглоукалывания

Польза от иглорефлексотерапии, как мы уже выяснили, зависит от множества условий, одним из которых, безусловно, является активное и сознательное участие пациента в процессе лечения. Чтобы введение игл принесло максимальный эффект, вы должны настроить себя на улучшение здоровья и самочувствия. Во время процедуры искренне желайте себе всего, чего хотите — бодрости, здоровья, любви или даже материального благополучия. Ведь многие полагают, что путем воздействия на акупунктурные точки можно не только излечиться от болезней, но и поправить финансовое положение, творчески реализоваться и т. д. — словом, полностью изменить свою жизнь к лучшему.