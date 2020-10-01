Спецслужбы США планировали отравить Ассанжа

Москва, 1 октября. Спецслужбы США планировали совершить похищение или отравить основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, сообщает The Guardian.

О подробностях планировавшейся операции изданию рассказал бывший сотрудник частного охранного предприятия UC Global, который участвовал в обсуждении способов избавиться от неугодного американским властям журналиста. В данный момент собеседник The Guardian выступает в качестве свидетеля по делу об экстрадиции Ассанжа.

Мужчина сообщил, что в 2017 году представители спецслужб США предложили руководителю UC Global Дэвиду Моралесу применить «радикальные меры» в отношении основателя WikiLeaks.

«Предлагалось оставить дверь посольства Эквадора открытой, чтобы можно было зайти внутрь и похитить либо отравить Ассанжа», — рассказал свидетель в суде.

Руководство UC Global поручило ему установить в посольстве новые камеры с возможностью записи звука и ведения прямых трансляций. Моралес объяснил, что это нужно, чтобы «друзья в США» в реальном времени видели и слышали все происходящее в дипмиссии.

Поручение начальства встревожило мужчину. Он объяснил руководству, что это невозможно сделать ввиду технических сложностей. В ответ Моралес направил ему подробные инструкции.

«Не вызывает сомнения, что этот документ был предоставлен третьей стороной. И этой стороной, как полагает свидетель, была разведка США», — заявил адвокат Ассанжа Марк Саммерс.

Напомним, в 2010 году в Швеции Ассанжа обвинили в сексуальных домогательствах. Позже «потерпевшие» признались, что давали показания под давлением. С 2012 по 2019 год журналист скрывался в посольстве Эквадора в Лондоне, после чего его задержали по запросу США. Вашингтон предъявил ему обвинения в шпионаже и раскрытии секретной информации.

Как пишет RT, адвокаты журналиста сообщают, что он находится в тяжелом психологическом состоянии и близок к самоубийству.