США воздержались от введения санкций в отношении Лукашенко

Вашингтон, 1 октября. США воздержались от присоединения к санкциям Великобритании и Канады против президента Белоруссии Александра Лукашенко, так как надеются на то, что в Евросоюзе выработают единую позицию по поводу ограничительных мер. Об этом сообщает Reuters.

Напомним, 29 сентября Лондон и Оттава объявили о введении санкций в отношении Александра Лукашенко, его сына Виктора и еще девяти белорусских чиновников. В заявлении отмечалось, что действующий президент Белоруссии якобы причастен к нарушению прав человека и СМИ.

По данным Reuters, Вашингтон отказался от санкций, так как американская сторона считает, что ЕС сможет достигнуть консенсуса в отношении рестрикций уже на этой неделе.

«Один из источников в Вашингтоне сообщил, что американский пакет, включая санкции в области прав человека, практически готов, однако сроки его объявления неясны», — пишет Reuters.

До этого министры иностранных стран-участниц ЕС напомнили о непризнании итогов президентских выборов в Белоруссии. Однако санкции ЕС до сих пор не согласованы.

Ранее пресс-секретарь МИД Белоруссии Анатолий Глаз сообщил, что внешнеполитическое ведомство страны вводит ответные ограничительные меры в отношении Латвии, Литвы и Эстонии.