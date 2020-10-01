Налог на недвижимость в России может снизиться на треть

Москва, 1 октября. Жители России смогут на треть снизить налог на недвижимость за счет переоценки кадастровой стоимости, сообщают «Известия».

«Общероссийский народный фронт» (ОНФ) направил на имя вице-премьера Виктории Абрамченко обращение с инициативой рассылать в личные кабинеты жителей страны на портале «Госуслуги» сообщения с предварительной переоцененной кадастровой стоимостью квартир. Сегодня результаты кадастровой оценки размещаются на сайтах правительств регионах в виде отчета по всему субъекту, в результате людям непросто найти в нем свою недвижимость, чтобы оспорить сумму начисляемого налога.

Эксперты отмечают, что случаи завышения кадастровой стоимости жилья продолжают встречаться при начислении налога на недвижимость. Наиболее распространенные случаи касаются старых квартир в престижных районах, когда высокая стоимость земли берется без учета высокой степени износа дома.

В большинстве случаев владельцы понимают, что кадастровая стоимость завышена лишь при получении счета на уплату налога. Чтобы оспорить начисленную сумму, нужно пройти несколько инстанций — от Росреестра до специальной комиссии по разрешению споров. Оспорить предварительную оценку в таком случае будет проще, считают в ОНФ.

«Если бы гражданин мог в удобной форме своевременно видеть предварительные результаты оценки своей недвижимости, это бы позволило ему оперативно корректировать ее результаты и снижать будущий налог на имущество», — считает директор координационного центра ОНФ по восстановлению экономики Илья Семин.

Инициативу поддержали в Общественной палате РФ, отметив, что ее реализация позволила бы в ряде случаев снизить налог на недвижимость на 20-30%, когда при переоценке кадастровой стоимости пропорционально снизится сумма начисляемого налога.

Еще одно предложение ОНФ состоит в том, чтобы ввести в связи с пандемией коронавируса поправочный коэффициент при оценке недвижимости в 2020 году. Это поможет учитывать ситуацию на рынке, изменившуюся в связи с вызванным COVID-19 кризисом, когда коммерческая недвижимость подешевела примерно на треть, а в некоторых регионах понизилась и стоимость жилья.