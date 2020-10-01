Ереван показал передвижение турецких истребителей у границ Карабаха

Ереван, 1 октября. Официальный представитель Министерства обороны Армении Шушан Степанян разместила в Facebook видео с картой, на которой отображены перемещения турецких и азербайджанских военных самолетов.

Согласно опубликованной карте, турецкие истребители F-16 летают около восточных границ Нагорно-Карабахской Республики.

До этого Степанян сообщала, что турецкий F-16 сбил армянский Су-25 в воздушном пространстве Еревана. Согласно данным Минобороны, погиб пилот штурмовика ВВС Армении.

Турция и Азербайджан обвинения Еревана отвергают.

Напомним, армяно-азербайджанский конфликт в Карабахе обострился 27 сентября. ВС Азербайджана подвергли интенсивному артиллерийскому обстрелу населенные пункты и воинские части Нагорно-Карабахской Республики. Ереван был вынужден вмешаться в конфликт. Федеральное агентство новостей ведет онлайн-трансляцию событий в регионе.