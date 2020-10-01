Оклады работников российских госорганов повысили на 3%

Москва, 1 октября. Согласно постановлению Правительства РФ, которое было подписано премьер-министром Михаилом Мишустиным в августе, с 1 октября текущего года на 3% будут повышены оклады некоторых категорий федеральных госслужащих, передает газета «Известия».

Повышение окладов коснется сотрудников федеральных госорганов, «замещающих должности, не являющиеся должностями федеральной государственной гражданской службы». Эти должности были установлены в приложении правительства от 24 марта 2007 года. Зарплаты также будут увеличены для сотрудников ФСИН, органов внутренних дел, пожарных, таможенников и начальствующего состава органов фельдъегерской связи.

Также на 3% будут подняты оклады военнослужащих. Например, будут подняты оклады по военным должностям, а также денежное довольствование военнослужащих, которые проходят службу по контракту и по призыву.

Ранее Минобороны РФ опубликовало оклады военнослужащих, которые проходят службу по контракту. Ожидается, что минимальное повышение окладов с 1 октября составит 489 рублей, максимальное — 2344 рубля.

Напомним, ранее президент России Владимир Путин заявил о продлении на октябрь 2020 года действующего механизма выплат медикам, которые борются с коронавирусом.