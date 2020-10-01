Шишкова рассказала, как Тимати изменил ей во время беременности

Москва, 1 октября. Модель Алена Шишкова подтвердила, что ее экс-возлюбленный Тимати летал отдыхать с Анастасией Решетовой во время ее беременности. Однако сама Решетова опровергает данную информацию, передает Instagram-аккаунт mood.live.

Подписчик задал вопрос Шишковой, действительно ли Решетова увела рэпера из семьи во время ее беременности.

«Они уже летали вместе, когда я была беременна», — ответила модель, подчеркнув, что Решетова «в целом не виновата».

Поклонники модели посчитали, что Шишкова винит в расставании именно Тимати, а не его очередную любовницу.

Ранее Анастасия Решетова отвергала слухи о том, что она стала причиной расставания музыканта с Шишковой. По ее словам, она даже не была знакома с Тимати, когда Шишкова была беременной.

До этого Решетова уже сама высказалась по поводу своего разрыва с Тимати. Она выразила сожаление, что их расставание произошло почти сразу после рождения ребенка. Она подчеркнула, что не собирается делать из бывших отношений шоу.

Недавно скандально известный блогер Лена Миро порадовалась за бывшую девушку Тимати Алексу, которая, по ее мнению, в отличие от Алены Шишковой и Анастасии Решетовой, имеет будущее.