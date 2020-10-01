Кабмин снизит целевые показатели по нацпроекту «Международная кооперация»

Москва, 1 октября. Правительство России снизит целевые показатели по национальному проекту «Международная кооперация и экспорт», пишут «Известия».

Целевые показатели будут уменьшены по одному из ключевых показателей нацпроекта — объему поставок промышленной продукции из РФ. К 2024 году он должен сократиться на 59 млрд долларов — до 146 млрд. Эти цифры отражены в обновленном паспорте федерального проекта. Кроме того, Кабмин планирует урезать и финансирование «Международной кооперации и экспорта» — с 423 до 299 млрд рублей.

В Минпромторге отмечают, что обновленная структура проекта позволит распределить ресурсы на поддержку наиболее эффективных механизмов развития международной кооперации и обеспечит устойчивость российских экспортеров на внешних рынках в условиях экономической нестабильности.

«С 2021 года планируется запуск новых инструментов поддержки экспорта, таких как послепродажное обслуживание для высокотехнологичной продукции, гарантия обратного выкупа для производителей спецтехники и оборудования, а также продвижение отечественных товаров на международных торговых площадках», — рассказали в министерстве.

В июле президент России Владимир Путин поручил правительству в течение трех месяцев пересмотреть целевые показатели нацпроектов в связи с пандемией коронавируса и продлить сроки их реализации до 2030 года. Ранее контрольные цифры были изменены по числу занятых в малом и среднем бизнесе.