Раскрыты уловки банков при досрочной выплате кредита

Москва, 1 октября. Финансовые эксперты рассказали, какие уловки могут использовать банки при досрочной выплате кредита. Наработанный опыт и практика при продаже страховок при кредитовании открывает большой потенциал для распространения уловок, позволяющих обойти новые нормы по досрочному погашению. Об этом пишет газета «Известия», ссылаясь на Международную конфедерацию обществ потребителей (КонфОП).

1 сентября в России вступил в силу закон, обязывающий банки возвращать заемщику часть страховой премии при досрочном погашении кредита и полную сумму в период охлаждения, то есть – в течение двух недель со дня подписания договора. Эксперты убеждены, что в законе содержатся слабые места.

Наибольшее опасение у защитников прав потребителей вызывает практика, когда заемщику продают страхование жизни, а банк становится выгодоприобретателем в части остатка по кредиту, в то время, как страхователь оказывается выгодоприобретателем по остальной сумме.

«В таком случае страховка оказывается как бы «оторванной» от кредита, и его досрочное погашение не может стать основанием для разрыва отношений со страховой компанией, поскольку полис продолжает действовать и после полного расчета с банком», — указал глава КонфОП Дмитрий Янин.

Это означает, что страховка является постоянной величиной, даже если долг уменьшился или был погашен полностью.

Напомним, что вернуть часть страховой премии с 1 сентября стало проще тем, кто погасил кредит досрочно. Банки или страховые организации будут выплачивать разницу в срок до 7 дней. Изменения в законодательстве прежде всего коснулись правил составления договора о страховании при займе. Раньше в большинстве случаев договор был составлен так, что страховая премия не возвращалась заемщику, даже если тот погасил кредит досрочно. Новые положения поддерживают тех, кто обращается за потребительским или ипотечным кредитом, то есть слабую сторону.