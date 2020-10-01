Онколог рассказала, когда кефир и молоко вредят организму

Москва, 1 октября. Проктолог и онколог Елена Смирнова рассказала, в каких случаях молоко и кефир могут навредить организму. Своими данными она поделилась с изданием «Актуальные новости».

По ее словам, молочные продукты в определенных случаях могут стать причиной расстройств желудочно-кишечного тракта. Например, употребление молочных продуктов противопоказано при лактазной недостаточности. Так называется состояние, которое развивается в результате дефицита фермента, необходимого организму для переработки молочного сахара – лактозы.

«При лактазной недостаточности в кишечник поступает непереработанная лактоза, которая входит в состав молочных продуктов. Как итог — кишечная микрофлора начинает производить углекислый газ, молочную кислоту и воду. Все эти вещества раздувают петли кишки и провоцируют такие расстройства кишечника, как вздутие, диарея и несварение», — объяснила Смирнова.

Она объяснила, что людям непереносимостью лактозы следует избегать не только молока и кефира, но и сыров, сливок и прочих молочных продуктов. Кроме того, кефир не стоит употреблять при хроническом гастрите и энтерите. Она подчеркнула, что молочные продукты несут как пользу, так и вред, поэтому всегда следует оценивать все индивидуальные особенности при включении их в свой рацион.

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