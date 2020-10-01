Лена Миро язвительно высказалась о воссоединении Самойловой и Джигана

Москва, 1 октября. Блогер Лена Миро язвительно рассказала в Livejournal, почему российская модель Оксана Самойлова простила своего «загулявшего» мужа рэпера Джигана.

Миро напомнила, что недавно модель анонсировала выпуск собственной косметической линии Sammy Beauty. Блогер отметила, что анонс в соцсетях Самойлова опубликовала «с кучей орфографических ошибок и дебильных смайликов» и привела цитату, в которой упоминаются отсылки к работе, «получившей Нобелевскую премию» и «проекту Сколково».

«Оксанка даже пробелы с запятыми расставить не может, но сбивчиво орет про Нобелевку и Сколково, видимо, рассчитывая убить местных курочек наповал громкими и не до конца понятными ей самой словами. Баба не первой свежести строит из себя Лолиту и впаривает антивозрастную косметику в розовой упаковке», — отметила Миро.

Розовый цвет, выбранный Самойловой в качестве основного для своей линии косметики, Миро назвала «неуместным», поскольку он «ассоциируется с товарами для маленьких девочек». Перейдя к описанию «умственных способностей» модели, блогер сделала вывод, что именно в них кроется секрет прощения Джигана.

«У меня есть подозрение, что умственные способности Оксанки оставляют желать лучшего: фантазия — скудненькая, креатив — как у гири в качалке. Теперь поняли, почему Самойлова простила Джигана после всех его выходок?» — резюмировала она.

Миро спрогнозировала, что Самойловой без Джигана «грозит банкротство, забвение и долговая яма».