Педагог по технике речи рассказала о логопедических дефектах Рудковской

Москва, 1 октября. Продюсер Яна Рудковская испытывает проблемы с речью и имеет логопедические дефекты, которые слабо соотносятся с ее образом «аристократки». Об этом заявила педагог по технике речи Юлия Пономарева в своем Instagram.

Она провела анализ речи Рудковской в своем блоге и пришла к выводу, что та в публичных выступлениях демонстрирует резкий контраст между «интонацией жалобщика» с поджатым небом и «нападающим человеком» с резким переходом на связки.

«Эти два образа между собой «не женятся». Есть ощущение, что какой-то из них неестественный. И, конечно, режут ухо явные логопедические дефекты», — объяснила педагог.

Также она сравнила записи эфиров с Рудковской 2011 года и 2020-го. По мнению Пономаревой, за девять лет речь Рудковской не изменилась в лучшую сторону, так как та совершенно не работала над ней. Она указала на «бездыханное» звучание, а также неактивную верхнюю губу Рудковской.

«Складывается ощущение, что с тобой говорят через губу, словно свысока», — считает педагог.

Ранее сообщалось, что Яна Рудковская заинтриговала подписчиков новым видео в Instagram. Супруга Плющенко засветилась на кадрах в купальнике, после чего некоторые фанаты заподозрили ее в беременности.

Яна Рудковская часто публикует в своих соцсетях фотографии и видео, показывающие ее роскошную жизнь. Недавно знаменитость выложила в Instagram кадры, на которых она демонстрировала несколько модных образов. Фанаты возмутились роликом, назвав его ужасным.