Толкалина предстала с обнаженной грудью на свои именины

Москва, 1 октября. Актриса Любовь Толкалина предстала в Instagram с обнаженной грудью на свои именины.

Толкалина, которой в нынешнем году исполнилось 42 года, редко балует поклонников откровенными фото. Несколько месяцев назад она опубликовала снимок, сделанный на «Царской тропе» в Крыму, представ в образе русалки, прикрывающей обнаженную грудь морскими раковинами. В тот период актриса сообщила, что переболела коронавирусом и восстанавливает свое здоровье, отдыхая на море.

На днях в аккаунте артистки появилась новая пикантная фотография — на ней Толкалина топлес стоит спиной к камере, закрывая руками тело и обворожительно улыбаясь. Публикацию она сопроводила рассказом Евгения Сулеса «Немного о любви». Отметим, что снимок появился в Сети в день, когда по православному календарю отмечается День ангела Любови. Поклонники рассыпались в поздравлениях и попросили актрису почаще выкладывать подобные фото.

«Побольше бы таких любовных фотографий! Надеюсь, вы не против будете?» — высказал пожелание sava0204.

«Наконец-то шикарное фото, нужно чаще», — добавил khorkhegorokhov.

«Люба! Любушка! Любовь! С именинами вас! Счастья, здоровья, творческих успехов, красоты и мира!» — пожелала taska20082017.

Ранее Толкалина устроила среди поклонников конкурс на самое «забористое» хамство, сопроводив его провокационной фотографией из «крымской» серии. Тогда подписчики сравнили ее с падшим ангелом.