Агутин рассказал о своем опыте секса втроем

Москва, 1 октября. Певец Леонид Агутин признался, что у него был секс втроем. Как заявил исполнитель в шоу Максима Галкина «Музыкалити», пережитый опыт ему пришелся по душе.

«Да, было. Думаю, понравилось», — ответил Агутин на соответствующий вопрос.

Музыкант не стал уточнять, кем были его партнерши и когда именно имел место этот опыт. Также он воздержался от комментариев относительно того, стал ли он сообщать об этом своей супруге Анжелике Варум.

Агутин также признался, что ему не чужды и звонки бывшим по пьяному делу. По его словам, напившись, он нередко звонил своим бывшим подругам. Также Агутин рассказал, что бывал стриптиз-клубах – однако не уточнил, случались ли эти посещения до Анжелики Варум или после.

Отметим, Варум и Агутин уже 20 лет живут в браке, 18 июля их семье исполнилось 20 лет. Летом певец решил откровенно рассказать о непростом периоде в их жизни. По словам Агутина, девять лет назад он отправился на завершение фестиваля «Новая волна», Варум отказалась идти и осталась в гостинице. На следующий день Анжелика Варум увидела в Сети фотографии, на которых ее супруг запечатлен с незнакомой брюнеткой. Жена Агутина собрала вещи и уехала к маме, она не отвечала на звонки мужа. Длительное время пара не общалась.

А прошлым летом певица Анжелика Варум рассказала о проблемах в браке с Леонидом Агутиным. Она отметила, что за годы семейной жизни и совместной творческой деятельности они успели устать друг от друга.